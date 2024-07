Sanità, al via la rete di ambulatori dei codici bianchi in cinque località della provincia di Savona

Savona/Pietra Ligure/Albenga/Varazze. Come annunciato Asl2 savonese inaugura una rete di ambulatori dedicati alla gestione della bassa complessità di cura, con l’obiettivo di snellire le attività dei pronto soccorso e garantire un servizio efficiente durante l’estate. A partire da questo fine settimana (sabato 6 luglio) e fino a domenica 15 settembre, verranno attivati cinque nuovi ambulatori posizionati strategicamente in prossimità dei pronto soccorso e nelle principali località turistiche della provincia. Questo intervento mira a migliorare la gestione dei pazienti, evitando che i casi non urgenti rallentino il trattamento delle emergenze più gravi.

I presidi saranno posizionati in prossimità dei pronto soccorso degli ospedali San Paolo, Santa Corona e Santa Maria di Misericordia, ma anche a Varazze e Alassio. Saranno attivi dal sabato alla domenica e nei giorni festivi, dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Ci saranno poi degli ambulatori aggiuntivi presso Alassio Salute e nello studio Ebinobi di via Carattino a Varazze, con orari dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 nei weekend e nei festivi.

La novità di queste ore è che, grazie al nuovo Accordo Integrativo Regionale (AIR) raggiunto con i medici di medicina generale, dal 15 luglio al 30 agosto sarà possibile accedere all’ambulatorio dei codici di bassa complessità presso l’ospedale Santa Corona anche nei giorni feriali (si partirà il 15 luglio), da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle 20.00.

L’accordo per l’intera operazione è stato siglato tra l’Asl2 e i medici di famiglia, i quali saranno direttamente coinvolti nella gestione dei nuovi ambulatori, supportando sia i residenti sia i turisti in visita nella nostra provincia. Gli ambulatori, ubicati in locali adiacenti ai pronto soccorso ma separati, sono pronti a rispondere ai piccoli bisogni di salute senza dover accedere alle strutture ospedaliere principali.

“L’obiettivo di questa rete di ambulatori è di alleggerire i pronto soccorso da situazioni che possono essere gestite efficacemente sul territorio, riservando così le risorse ospedaliere per le emergenze più impegnative”, dichiara il Direttore Socio Sanitario di Asl2 Monica Cirone.

“Si tratta di un provvedimento preso in coerenza con le indicazioni regionali, che crediamo possa portare molteplici benefici alla cittadinanza”, conclude il Direttore Generale Michele Orlando.