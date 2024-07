Sanità, aggiornata intesa tra Regione Liguria e regione ecclesiastica ligure per assistenza dei malati

Liguria. E’ stata aggiornata oggi con decreto del presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana l’intesa che prevede l’assistenza religiosa nelle strutture sanitarie.

Regione Liguria garantisce in questo modo lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle aziende, enti e istituti del servizio sanitario regionale.

“Il servizio di assistenza religiosa – dichiara il presidente ad interim Alessandro Piana – ha lo scopo di favorire l’esercizio della libertà religiosa, l’adempimento delle pratiche di culto e il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie dei pazienti di religione cattolica e dei loro familiari”.

Per ogni singola azienda viene previsto almeno un assistente religioso, senza onere per l’azienda, che in base alla richiesta, può recarsi dal ricoverato. Regione Liguria si impegna inoltre a favorire la presenza del servizio di assistenza religiosa anche nelle strutture degenziali di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale autorizzate, accreditate e convenzionate. Questa intesa si inserisce nell’ambito dell’accordo tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 1984 che modifica il Concordato lateranense del 1929.