Sanac, deserto anche il quinto bando di vendita. Bonorino (Cgil): “Subito un incontro sul futuro del gruppo. Senza Taranto non si sopravvive”

Vado Ligure. Continua ad essere in stallo la vertenza che riguarda il gruppo Sanac e lo stabilimento industriale di Vado Ligure, che ad oggi occupa oltre 50 lavoratori.

Anche il quinto bando per l’acquisizione del gruppo, che conta quattro siti produttivi in tutta Italia, è andato deserto: ieri, martedì 1 luglio, sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e, ancora una volta, non sono giunte proposte da parte di soggetti interessati a rilevare il gruppo. Questo nonostante l’iniziale interesse del gruppo Beltrame.

Una situazione che preoccupa non poco i sindacati, come conferma Alessandro Bonorino, delegato di Filtcem Cgil e Rsu: “Nonostante l’azienda sia ripartita grazie alla commessa da 12mila tonnellate (che da sola è pari al 50 per cento dell’intera produzione dello scorso anno) il gruppo Sanac non si riesce a vendere. Ora occorrerà capire cosa se ne vorrà fare. Il ministero si è già esposto sbloccando gli ordini a favore del sito di Taranto di Acciaierie d’Italia, ma questo non basta: senza un acquirente interessato o senza una strategia chiara da parte del Ministero, il futuro resta nebuloso. Dovremo aspettarci altri bandi di gara destinati ad andare a vuoto? E’ come ne ‘Il deserto dei tartari’, aspettiamo qualcuno che non arriva mai”.

Secondo Bonorino, la soluzione è “far tornare Sanac nell’orbita dell’ex Ilva, così come era fino a dieci anni fa, quando è stata ‘estratta’ dal gruppo con l’intenzione di venderla. Quella che doveva essere la soluzione per salvare l’azienda, in realtà ha segnato l’inizio del suo tracollo. Senza gli ordini dell’ex Ilva, infatti, i quattro stabilimenti di Sanac non hanno la forza di produrre i volumi necessari per restare in piedi”.

Secondo Bonorino, la responsabilità di questa situazione “è della politica, dei vari Governi che si sono succeduti e che non hanno mai valutato come risolvere il problema in maniera definitiva, e dei commissari che hanno dato il via all’operazione di ‘estrapolazione’ di Sanac”.

I sindacati a livello nazionale sono pronti a chiedere “un incontro per avere delucidazioni sul futuro del gruppo, che prima di tutto è un gruppo italiano e poi (occupandosi di refrattari) ha un ruolo fondamentale nella filiera dell’acciaio. Se si vuole anche rilanciare il sito di Taranto, occorrerà affiliargli Sanac. Il gruppo senza Taranto non può sopravvivere”.