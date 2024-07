Salvini in Liguria, il presidente ad interim Piana: “Miliardi investiti dal governo sulle nuove infrastrutture”

Liguria. “Ritengo che le grandi opere siano la grande occasione per posizionare la Liguria dal punto di vista delle infrastrutture, del lavoro e dell’ economia in generale dove deve stare cioè in un’Italia e in un’Europa moderna, diventando baricentrica con i suoi porti rispetto all’arrivo e partenza delle merci. Sono tantissimi i miliardi investiti in Liguria e ritengo che la maggioranza del merito sia da attribuire al lavoro del ministro Salvini e del vice ministro Rixi col governatore Giovanni Toti e la sua maggioranza che ha saputo posizionare la Liguria, in termini di considerazione e importanza, proprio dove dovrebbe stare”.

Lo ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana intervenendo al convegno ‘L’Italia dei sì 2023-2032 alla Stazione Marittima alla presenza di Matteo Salvini.

“La Liguria – ha aggiunto l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – ha e avrà un ruolo da protagonista a livello nazionale nelle grandi opere e, soprattutto, nei programmi di rigenerazione urbana da qui ai prossimi anni. In questo settore siamo leader in Italia e i progetti, citati oggi dal ministro Salvini, lo dimostrano”.

“Le parole del ministro Salvini e del viceministro Rixi confermano tutta la strategia che Regione ha portato avanti nel tempo relativamente alle infrastrutture su gomma e su ferro nella programmazione sia del Priimt (Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture, della Mobilità sostenibile e dei Trasporti) sia delle opere strategiche di Anas e delle concessionarie autostradali – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -. Su questo tema, fondamentale per una regione che ha sete di infrastrutture, è sempre stato forte l’impegno sia del presidente Toti sia del sindaco Bucci, per quanto riguarda in particolare oggi i grandi investimenti su Genova che sono in corso di realizzazione, dal Terzo Valico alla nuova diga, e rappresentano una vera svolta per la Liguria, per il nord ovest e per il Paese intero”.

“Dalla Gronda all’Aurelia Bis, passando per il Tunnel subportuale, il raddoppio della Genova-Ventimiglia, il Nodo di Genova, il Terzo Valico e la Diga Foranea. Sono solo alcune delle infrastrutture “in cantiere” per la Liguria del domani che, grazie al grande lavoro di Matteo Salvini ed Edoardo Rixi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, siamo pronti ad avviare o portare a compimento, ha dichiarato infine l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessio Piana – Questa è “L’Italia dei SI”: il governo del fare che lavora ogni giorno per il progresso infrastrutturale e culturale del nostro Paese”.

“Grazie al ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini e al vice ministro Edoardo Rixi, l’Aurelia Bis Ventimiglia-Sanremo è stata inserita tra priorità del governo. L’investimento sarà di 1,1 miliardi di euro. Altri 858 milioni serviranno per l’Aurelia bis di Imperia, in fase di progettazione” ha aggiunto Sonia Viale, vice presidente gruppo Lega in Regione Liguria.

“Opere attese da tempo e che adesso si sbloccano. Non solo gomma, ma anche ferro. È infatti in programma il raddoppio ferroviario nella tratta San Lorenzo al Mare-Andora con un investimento di 692 milioni. Altri interventi per rendere più fluida la viabilità sono in previsione, come la variante della Ss28 tra Pieve di Teco e Ormea, che costerà 446 milioni di euro”.

“Tutti i progetti sono stati illustrati ieri sera alla Stazione Marittima di Genova dal ministro Salvini. Dalla Lega arrivano fatti e non solo parole e ne è la conferma che in Liguria arriveranno decine di miliardi di euro per realizzare opere strategiche per la crescita economica del Paese e lo sviluppo dei nostri territori”.