Saldi, a Varazze suolo pubblico gratuito: intesa Confcommercio-Comune

Varazze. Confcommercio Varazze su richiesta dei commercianti del comune della città si è fatta promotrice presso le autorità comunali per la richiesta di suolo pubblico gratuito come da regolamento comunale per la prima settimana dei saldi.

“Grazie a questa intesa fra la Confcommercio di Varazze diretta dal delegato comunale Roberto Polverini in accordo con il Presidente della Delegazione del Levante Savonese Alessandro Patanè ed il Comune di Varazze – si legge in una nota di Confcommercio Varazze -, a partire dal 6 luglio sino al 13 luglio ogni commerciante delle ‘Vie del Commercio Varazzino’ potrà esporre in prospiciente delle proprie vetrine un espositore a titolo gratuito delle misure di 1,5 metri per 0,5 metri“.

“Soddisfazione dal mondo del commercio per questa iniziativa che coinvolgerà i commercianti del centro storico sia nelle ore diurne sia nelle ore serali animando il nostro centro e rendendolo in festa. Nelle prossime settimane iniziative analoghe saranno intraprese in concomitanza delle manifestazioni promosse dal Comune”, aggiungono da Confcommercio Varazze Roberto Polverini e Alessandro Patanè.