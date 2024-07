Sagra dei ravioli a Segno e dei Fossi a Toirano e poi musica, arte e spettacoli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. La Sagra dei Ravioli a Segno, quella dei Fossi a Toirano, ma lo street food sarà protagonista anche di Balestrino Unplugged insieme ovviamente alla musica, che sarà protagonista anche della seconda serata della rassegna “Il corso in Musica” a Savona. Non mancheranno poi spettacoli, concerti, manifestazioni divertenti per tutta la famiglia come il Carnevale Estivo a Celle Ligure o il Festival dei Giochi Antichi e di Strada di Valleggia. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere sabato e domenica.

SAGRA DEI RAVIOLI A SEGNO

Torna alla Società Cattolica “Fede e Lavoro” Anspi Aps Ets di Segno (frazione di Vado Ligure) il tradizionale appuntamento con la Sagra dei Ravioli che si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 luglio con orario 19-23. Protagonisti dell’evento, ovviamente, i ravioli, al ragù e al burro e salvia, ma sarà anche possibile gustare la buridda di stoccafisso, oltre ad un’ampia selezione di altri primi e secondi, il tutto innaffiato da ottimi vini piemontesi e liguri.

Sono disponibili sia posti all’aperto che al coperto.

Leggi qui il programma completo

A TOIRANO LA TERZA SAGRA DEI FOSSI

Il 13 e il 14 luglio 2024 in via G. Polla a Toirano, a partire dalle 19, appuntamento con la terza edizione della Sagra dei Fossi organizzata con il patrocinio deo Comune e della Parrocchia di San Martino. In occasione dell’evento gli esercizi commerciali del centro storico rimarranno aperti. Sarà possibile degustare ravioli al ragù di San Pietro, polenta bianca al sugo di porri, farinata, focaccini salati, al prosciutto e dolci, panissa, salsiccia, rostelle, spiedini, grigliata mista, acciughe fritte, würstel, patatine, condiglione, accompagnati da vino, birra e bibite.

Qui i dettagli sulla manifestazione

MUSICA E STREET FOOD CON BALESTRINO UNPLUGGED

Sabato 13 luglio torna presso le ex Scuderie del Marchese la rassegna musicale a ingresso gratuito Balestrino Unplugged. Si parte alle 17 con Brown Sugar & Dalila con il loro originale dj set in vinile e la musica prosegue fino a tarda serata. Dalle 19, inoltre, apriranno gli stand gastronomici di “cucina di strada” con ravioli, fugassin, hamburger a Km0 e l’enoteca, dove sarà possibile degustare vini locali di qualità.

Spazio bimbi, dalle 17, un luogo di divertimento dedicato ai più piccoli.

Qui le informazioni sulla manifestazione

SECONDA SERATA DE IL CORSO IN MUSICA

Torna per il terzo anno l’ormai collaudato appuntamento con la rassegna “Il Corso in Musica” evento patrocinato dal Comune di Savona e organizzato da Confartigianato in collaborazione con Zelo Gelateria, Spizzy, Tucano bar e Symposium nell’isola pedonale di Corso Italia. Il secondo appuntamento con la manifestazione sarà domenica 13 luglio, alle 21.30, con il concerto anni 80/90 con Missing Ink.

La rassegna proseguirà poi con un’altra serata di tributo ai Queen. Tutti i concerti sono gratuiti.

Qui i dettagli sulla manifestazione

CARNEVALE ESTIVO A CELLE

A Celle Ligure arriva il carnevale estivo che si svolgerà il 13 luglio dalle ore 21. Parteciperanno alla grandiosa sfilata circa 40 delegazioni provenienti da tutta Italia, capeggiati dai personaggi di Celle Ligure Re Baxeico e la Principessa Trenetta. Condurrà la serata lo showman Gianni Rossi e vi sarà la partecipazione del campione del mondo di pesto al mortaio Mattia Bassi, che farà una dimostrazione alle ore 21 sulla passeggiata di Celle Ligure.

Qui i dettagli sulla serata

FESTIVAL DEI GIOCHI ANTICHI E DI STRADA A VALLEGGIA

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio sul campo sportivo di Valleggia (Quiliano, SV) avrà luogo il “Festival dei Giochi Antichi e di Strada”. L’evento, promosso dall’associazione di volontariato “Tagliate Senza Frontiere” giunge quest’estate alla sua undicesima edizione, un traguardo importante per tutto il territorio, dove la proposta ha trovato terreno fertile, offrendo spazi a esigenze profonde tramite la genuinità del gioco. Citando Ugo Morelli: “Giocare è una cosa seria”.

Qui il programma completo

MERCATINO ANTICHITA’ A LOANO

Torna, a Loano, il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano. Domenica 14 luglio la manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 8 e proseguirà fino alle 18 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Da anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.

Qui tutti i dettagli sull’evento

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure dove l’estate entra nel vivo con le #grigliate del sabato sera con il “Summer #BBQParty” per trascorrere ore di #relax e specialità gastronomiche in compagnia o in famiglia, tra natura e animali, godendosi la vista su tutta la riviera…

SABATO 13 LUGLIO alle ore 17.00 torna ancora VITA IN FATTORIA, l’appuntamento dedicato alla cura di asini e cavalli.

Alle ore 18.00 il collaudato format BATTESIMO DELLA SELLA dove bambini e adulti potranno avvicinarsi al mondo dell’#equitazione. (SOLO PER QUESTO SABATO SERA la serata #barbeque non si svolgerà a seguito di un altro evento programmato).

DOMENICA 14 LUGLIO alle ore 15.00 spazio al divertimento estivo con l’attività GIOCHI D’ACQUA CON I CAVALLI.

Lo staff di AsinOlla sarà a disposizione nel weekend per le attività con #asini e #cavalli su prenotazione.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.