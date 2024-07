Ritrovata la 32enne scomparsa dopo una visita in ospedale

Liguria. E’ stata rintracciata nel ponente ligure, tra Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, Catalina Olivia Fieraru, la donna di 32 anni scomparsa il 25 luglio. Le sue tracce si erano perse nei giorni scorsi, dopo una visita per accertamenti all’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena.

A far scattare le ricerche era stata la madre, residente in valle Stura, che ne aveva diffuso le foto sui social. La donna aveva spiegato che la figlia stava attraversando un periodo di fragilità e per questo temeva il peggio.

La scomparsa è stata denunciata alle forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche: Catalina aveva spento però il cellulare, e nelle ultime volte in cui era stata in contatto con la madre avrebbe mostrato paura e ansia.

Fortunatamente un altro lieto fine, come quello dell’esito della ricerca di Barbara Agostinelli, che è stata ritrovata in buono stato di salute anche se in stato confusionale a Pisa. Le ricerche erano durate diversi giorni interessando le alture di Marassi e Quezzi, visto che lo scooter della donna era stato trovato sul limitare dei sentieri.