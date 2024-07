Rissa sfiorata in Consiglio regionale, salta il voto sul rigassificatore: “Uno scandalo”

Savona. Ancora una volta la pietra dello scandalo è il rigassificatore. In un Consiglio regionale dal clima surreale, con la testa rivolta alle dimissioni (forse imminenti) di Toti più che ai documenti di bilancio approvati senza sorprese, a far saltare il tappo è stata la mossa del presidente Gianmarco Medusei che ha escluso dalla discussione sul cosiddetto provvedimento Omnibus tre ordini del giorno che avrebbero messo in difficoltà la maggioranza.

L’opposizione ha abbandonato l’aula per protesta parlando di “attacco alla democrazia” e urlando “vergogna” a Medusei. Durante la sospensione rissa sfiorata tra i consiglieri Claudio Muzio e Ferruccio Sansa dopo che il consigliere d’opposizione ha accusato tutto il centrodestra di “aver preso soldi da Esselunga”.

L’ordine del giorno sul rigassificatore impegnava Toti e la sua giunta a “trasformare le dichiarazioni rilasciate alla stampa dai consiglieri di maggioranza e dal presidente ad interim in atti concreti e ufficiali della Regione Liguria, da portare nelle sedi opportune al fine di bloccare l’iter del trasferimento dell’impianto a Savona-Vado”. Sullo stesso punto nelle scorse settimane si era aperta la frattura decisiva tra Toti e la sua maggioranza, tanto che il presidente agli arresti domiciliari aveva fatto filtrare tramite il fidato Giampedrone un concetto molto chiaro: “Se cambia la linea politica valuto le dimissioni”. Ed è evidente che un dibattito in consiglio avrebbe messo a nudo le contraddizioni interne al centrodestra, costituendo una premessa rischiosissima per la campagna elettorale.

“Si è impedito di discutere in aula un atto politico sul rigassificatore, è un atto gravissimo – commenta Roberto Arboscello del Pd, primo firmatario. Il punto non è tecnico ma politico. Questa maggioranza si trovava a un bivio: sconfessare Toti o confermare il trasferimento del rigassificatore e condannare i propri candidati in provincia di Savona a un risultato elettorale pessimo”.

“È inaccettabile vedere come la maggioranza derida chi, come me, cerca di difendere i diritti dei cittadini e il futuro del nostro territorio. Io sto e sarò sempre dalla parte dei savonesi, mentre il centrodestra continua a prenderli in giro”.

“Oggi è emerso che le dichiarazioni di contrarietà di alcuni esponenti di cdx erano solo parole dettate da una piroetta a fini elettorali, sperando di recuperare qualche voto. Ancora più grave la posizione del presidente protempore Piana che incontrando i Sindaci del territorio savonese solo qualche settimana fa dichiarava la posizione contraria della Regione per poi permettere oggi questo scandalo. Non c’è limite al peggio. Abbiamo abbandonato l’aula” conclude il consigliere Dem.

“Ecco che si avverano, purtroppo, i nostri timori. Le dichiarazioni del Vice Presidente di Regione Liguria sul ripensamento a riguardo del rigassificatore erano fuffa. Alla prova dei fatti non hanno avuto il coraggio di mettersi contro l’inspiegabile e insensata decisione di Toti aggiungono oggi Matteo Calcagno, presidente provinciale Italia Viva Savona, e Barbara Pasquali, assessore alla città vivibile del Comune di Savona.

“La destra che governa la Regione ha perso un’occasione per fare, dopo 9 anni di malgoverno, qualcosa di finalmente sensato e giusto”.

“Noi, a differenza loro, continueremo a sostenere le amministrazioni del comprensorio savonese nel lavoro volto ad impedire lo spostamento del rigassificatore da Piombino all’area marina di Savona e Vado Ligure” concludono.