Rissa in centro storico ad Albenga, un addetto alla vigilanza privata raggiunto da una coltellata

Albenga. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pietra Ligure l’uomo che, questa notte, è stato vittima di un accoltellamento nel centro storico di Albenga.

L’episodio si è verificato intorno alle 3 della notte quando, per ragioni ancora da accertare, in piazza delle Erbe è scoppiato un violento diverbio tra alcuni ragazzi ed il personale di vigilanza privata degli esercizi commerciali della zona.

Il diverbio si è trasformato in rissa e tre uomini della vigilanza sono rimasti feriti: due in maniera più lieve, il terzo più gravemente in quanto raggiunto da un fendente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Albenga insieme ai militi della croce bianca di Andora e all’automedica del 118.

I militari sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.