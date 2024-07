Rissa ad Alassio, un ragazzo trasportato in pronto soccorso per una ferita alla testa

Alassio. E’ stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure il giovane di 25 anni che questa notte è rimasto ferito in una rissa in via Francesco Maria Giancardi ad Alassio.

L’episodio è avvenuto intorno alle 3.40 per ragioni ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre alla croce bianca di Andora e all’automedica del 118.

All’arrivo dei militari, il gruppo di persone coinvolte nella zuffa si era già disperso.

Il giovane ha riportato un trauma cranico e perciò è stato trasferito al pronto soccorso.