Rigassificatore, Vaccarezza: “Vedremo se il centrosinistra sottoscriverà il mio ordine del giorno contro lo spostamento”

Regione. “Durante il Consiglio Regionale di ieri è andato in onda l’ennesimo tentativo di forzatura delle regole democratiche da parte dell’opposizione”. Lo fa sapere il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Hanno cercato infatti di imporre la discussione di pratiche che in realtà sono state calendarizzate per il prossimo martedì – spiega -. Naturalmente le pratiche hanno tutte lo stesso oggetto ossia lo spostamento della nave rigassificatore Golar Tundra dalla Toscana allo specchio acqueo di fronte a Vado Ligure. Quello di cui i compagni forse non si sono accorti è che esiste anche un mio ordine del giorno sul tema, sottoscritto anche dal collega Brunello Brunetto, che spero i colleghi avranno la bontà di leggere”.

Aggiunge Vaccarezza: “Quanto accaduto ieri però è surreale: la sinistra sostiene che abbiamo impedito di trattare le pratiche con colpa, quando semplicemente abbiamo spiegato loro che era il momento di discutere il bilancio. Ci hanno ringraziato abbandonando l’aula. Martedì però avremo la prova del nove: il mio ordine del giorno sostiene la contrarietà allo spostamento della nave Golar Tundra dalla Toscana alla Liguria”.

“Vedremo se il compagno Arboscello e i suoi colleghi avranno la trasparenza e sincerità con cui si appuntano medaglie al petto di sottoscrivere il mio documento. Dopo tanti proclami, mi aspetto la concretezza dei gesti di chi, come me, combatte da sempre, nel bene e nel male”, conclude.