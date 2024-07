Rigassificatore, Snam sui gasdotti: “Completati i lavori si ripristina situazione ante-operam”

Val Bormida. “Completati i lavori si ripristina la situazione ante-operam”. Le dichiarazioni di Snam seguono il sopralluogo dei tecnici in Val Bormida nelle aree dove sono già presenti i gasdotti: “Ad eccezione delle esigue aree con impianti fuori terra, tutti i terreni non saranno oggetto di esproprio, ma della cosiddetta ‘servitù di gasdotto’. Il vincolo di servitù, una volta completati i lavori, consente qualsiasi ripristino della situazione ante-operam, di cui sarà Snam stessa a farsi carico. Quando i lavori saranno terminati, si procederà infatti a ripristinare in misura completa i luoghi interessati, che torneranno nella piena disponibilità dei proprietari”.

Nell’area individuata sussistono due gasdotti principali e da uno di essi si snoda un altro gasdotto di collegamento ad un polo industriale della zona. “Alla posa dei gasdotti hanno poi fatto seguito, come da prassi consolidata nell’operare di Snam, i ripristini ambientali che hanno consentito, a distanza di tempo, di far ritornare l’intera area come era ante-operam. Gli unici elementi in superficie che consentono l’individuazione dei metanodotti sono le paline gialle e la recinzione contenente la valvola”, ricordano dalla società.

I metadonotti sono tra Alessandria e Cairo (73 km) installato nel 1973 per alimentare il bacino di utenze della Val Bormida (Comuni di Acqui Terme, Dego e Cairo Montenotte) e le industrie (Ecoglass, Verallia Italia, Bormioli Rocco Casa), l’allacciamento Ecoglass posato nel 2018 e il gasdotto tra Ponti e Cosseria presente dal 1995 per una lunghezza totale di 47 km.

“Abbiamo fissato l’obiettivo di generare un impatto positivo su biodiversità e natura in tutti i cantieri entro il 2027, in modo anche da migliorare i contesti e territori rispetto alla situazione trovata ex ante”, concludono da Snam.

Commento tranchant del sindaco di Quiliano Nicola Isetta che prosegue sulla sua linea: “Il Comune di Quiliano è già attraversato da due metanodotti e sarebbe un nuovo asservimento che andrebbe ad appesantire il territorio con ulteriori vincoli per interessi pubblici e privati. Confermo le posizioni espresse nelle osservazioni, nei pareri e nelle richieste di informazioni che il Comune ha avanzato e alle quali non sono ancora arrivate risposte”.

Foto della zona dove è già presente un metanodotto

Nel frattempo proseguono gli incontri con i proprietari dei terreni interessati per gli accordi bonari proposti da Snam in vista delle servitù necessarie per i cantieri.

Nonostante le rassicurazioni di Snam arrivate anche nelle settimane e nei mesi scorsi continua la mobilitazione dei cittadini e l’opposizione al progetto dei territori coinvolti: giovedì 11 è in programma un incontro sul progetto ai giardini Serenella intitolato provocatoriamente “L’ultima bandiera blu? Terre contese”: “Il rigassificatore è una minaccia per ambiente e turismo”, hanno evidenziato gli organizzatori.