Rigassificatore, Santi partecipa alla catena umana: “Il territorio deve prendere posizione oltre l’appartenenza politica”

Savona. “Sabato parteciperò alla catena umana“. Lo dichiara il consigliere savonese nella lista Toti per Savona (per ora) Pietro Santi in merito all’iniziativa per protestare contro il trasferimento del rigassificatore al largo di Savona e Vado Ligure in programma il 27 luglio.

“La presenza della Golar Tundra nel nostro mare sarebbe un danno per il litorale e distruggerebbe il turismo che a stento riesce a crescere pian piano”.

Santi ribadisce che devono essere chiarite le ragioni del trasferimento: “Devono spiegarci le motivazioni per le quali deve lasciare il porto di Piombino e venire qui, questa è una grossa presa in giro intollerabile. Si tolgono un problema per lasciarlo ad altri”.

Il consigliere Santi ha espresso fin da subito la sua contrarietà al progetto nonostante l’appartenenza al gruppo “Toti per Savona”: “Condivido – commenta – che debba essersi una presa posizione forte di tutto il territorio al di là dell’appartenza politica”.

La permanenza nel gruppo però non durerà ancora molto, anche a causa delle divergenze sul rigassificatore: “Se ne parlerà a settembre, ma l’intenzione è quella di cambiare nome al gruppo perchè non ha più senso”.