Rigassificatore, Piana replica a Natale: “Le istanze territoriali non diventino tifoseria”

Liguria. “Rispetto le tifoserie quando si parla di calcio, ad esempio, ma non quando si parla di istanze territoriali, non quando si parla di azioni politiche concrete e di una rinnovata coesione che ci darà ancora più forza amministrativa”. Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana in risposta alla nota del segretario ligure del Partito Democratico e consigliere di minoranza Davide Natale.

“Ricordo al consigliere Natale che non siamo sotto elezioni, per cui non posso concedergli neanche questa attenuante su certi arabeschi e merletti che puntualmente ripropone. Ieri si è tenuta in Regione una riunione a tema rigassificatore dalla quale sono emerse le troppe perplessità dei rappresentanti del Savonese, in un quadro generale in cui le condizioni per una politica energetica governativa spinta al massimo non sussistono più e a cui quindi la Liguria non è chiamata a rispondere. Come ho detto nel corso della riunione, anche il presidente Toti, negli ultimi mesi, aveva fatto diverse considerazioni in merito”.

“Non si tratta pertanto di cercare primogeniture, ma di contemperare seriamente i piatti della bilancia in una situazione che è di fatto mutata. Capisco tuttavia che il consigliere Natale piuttosto che sottolineare la grande armonia e il dialogo con i sindaci preferisca anche questa volta scalpitare per rivendicare una politica di dissenso, di ‘no’ a prescindere, anche quando si trova una coesione bipartisan, anche in un clima istituzionale. Ancora una volta non c’è un confronto costruttivo, perché per una certa parte politica conta di più istigare lo scontro. Per noi, invece, conta far sentire la voce di tutti i liguri, perché la Regione li rappresenta tutti, e intende portare avanti azioni concrete”.

“Nei prossimi giorni avrò quindi un incontro con il Governo: non resteremo nell’immobilismo delle barricate ideologiche della sinistra, noi siamo per la politica del fare”.