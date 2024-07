Rigassificatore, il sindaco Russo a Roma per incontrare il premier Meloni: in serata nuova protesta a Savona

Savona. Il sindaco Marco Russo a Roma per incontrare il premier Giorgia Meloni e cercare, ancora una volta, di bloccare il progetto del rigassificatore.

Una decisione che può sembrare a sorpresa, ma solo perché da Palazzo Sisto è stato mantenuto il massimo riserbo sulla trasferta romana del sindaco.

Oggi, quindi, Russo non prenderà parte al consiglio comunale così come all’evento di protesta previsto in serata.

Alle 18, in piazza Sisto, infatti, andrà in scena una nuova manifestazione, organizzata congiuntamente da Greenpeace, Coordinamento No rigassificatore e Fermiamo il mostro, per ribadire, ancora una volta, i motivi del deciso “no” alla prevista presenza della nave rigassificatrice nella rada di Vado Ligure.