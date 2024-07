Rigassificatore, il sindaco Gilardi (Vado Ligure): “Proseguire il confronto per stoppare il progetto”

Vado Ligure. “Bene l’incontro del sindaco di Savona a nome del comprensorio, incontro richiesto prima della tornata elettorale e programmato per oggi. Valuto positivamente l’avvio e l’importanza di questo dialogo istituzionale, e si attende ora il successivo confronto con il vice presidente della Regione Liguria con tutti i sindaci coinvolti, per proseguire in questo percorso che mira a fermare il trasferimento della ex Golar Tundra”.

Così il sindaco del Comune di Vado Ligure Fabio Gilardi in merito alla questione del rigassificatore

“Domani gli uffici comunali saranno impegnati in un incontro del Comitato Tecnico Regionale, in parallelo proseguono le attività di collaborazione con i sindaci coinvolti nella questione. Come ribadito più volte, è necessario che la politica nazionale intervenga per trovare una soluzione a questo trasferimento, attualmente giustificato solo da scelte politiche prive di sufficienti motivazioni” aggiunge Gilardi.

“Sul nostro territorio ci sono realtà produttive e logistiche importanti, ci sono filiere anche ricettive, commerciali e balneari preoccupate per l’iter autorizzativo e l’impianto in oggetto”.

“Abbiamo la necessità di garantire un percorso di crescita territoriale che stia in equilibrio, che non crei problemi al territorio e che rispetti il principio di sostenibilità. L’auspicio è un confronto istituzionale che metta a fattor comune tutti gli interessi e le priorità” conclude il primo cittadino vadese.