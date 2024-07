Rigassificatore, il presidente ad interim Piana a Roma: “Nomina nuovo commissario dopo esito riesame”

Roma. Il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana ha incontrato questa mattina, a Roma, il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Presente, oltre ai tecnici del Ministero e della Regione Liguria, anche il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro.

“Abbiamo avuto un incontro proficuo con il Ministro Pichetto Fratin, durante il quale si è discusso di vari temi di grande importanza per la Liguria, a partire dal progetto del rigassificatore. Come confermato anche in sede ministeriale, prima di prendere nuove decisioni e nel rispetto dell’iter istituzionale, attendiamo l’esito del Riesame. Dopodiché, se necessario, verrà individuato un nuovo commissario straordinario dal Governo. Nel frattempo, il 12 luglio prossimo incontreremo i sindaci del territorio per rispondere alla loro richiesta di un confronto. Affronteremo insieme le questioni rilevanti per le nostre comunità, che restano una priorità della Regione Liguria”.

Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana in merito agli sviluppi del piano energetico nazionale sul territorio ligure.