Rigassificatore, il PD provinciale: “Il dietrofront di Vaccarezza per smarcarsi da Toti è poco credibile”

Savona. “Abbiamo dovuto leggere due volte, perché alla prima lettura abbiamo pensato a un caso di omonimia, l’intervista con cui Angelo Vaccarezza fa dietrofront sul rigassificatore, dopo nemmeno due settimane dall’ultimo voto in consiglio regionale in occasione del quale ha bocciato, insieme agli altri consiglieri regionali di centrodestra (inclusi tutti i savonesi), la nostra richiesta di fermare l’iter per lo spostamento di fronte alle nostre coste della Golar Tundra”. Lo fanno sapere, in una nota, dalla segreteria provinciale del Partito Democratico.

“Dopo aver appoggiato senza colpo ferire ogni iniziativa di Toti, inclusa questa, dopo averla sostenuta più volte in Consiglio regionale, dopo aver assecondato chi dava dei terrapiattisti ai cittadini che manifestavano dei dubbi, dopo aver ignorato osservazioni degli enti locali, dubbi degli esperti, preoccupazioni delle persone, catene umane, manifestazioni di piazza, oggi Angelo Vaccarezza si ricrede – scrivono -. Si ricrede e anzi dice che loro, la maggioranza, non hanno mai detto ‘ne sì ne no’. Dice addirittura che ‘sul territorio il percorso per il rigassificatore è stato gestito con troppa arroganza'”.

“Questo tentativo di Vaccarezza di smarcarsi da Toti è così poco credibile da fare quasi tenerezza. Naturalmente si smarca solo sui giornali, ad uso degli elettori, non in consiglio regionale dove meno di due settimane fa ha votato per chiedere a Roma un nuovo commissario per il rigassificatore. Che dire: evidentemente un anno di mobilitazione spontanea di cittadini e di lavoro incessante e coordinato di associazioni, istituzioni, sindacati, partiti, hanno messo un po’ di paura anche a Vaccarezza, che sente avvicinarsi le elezioni e teme di perdere troppi voti nell’area savonese. Se serve ad allontanare l’ipotesi della collocazione della Golar Tundra davanti alle nostre coste, ben venga”, concludono.