Rigassificatore, esposto alla Corte dei Conti: “Costi troppo alti. Spreco di denaro pubblico per scelte politiche”

Savona/Vado Ligure. “Si chiede alla Procura di verificare se la realizzazione del progetto per lo spostamento della Golar Tundra, attualmente operativa a Piombino, non si configuri come spreco di denaro pubblico e danno erariale“. Un gruppo di cittadini del gruppo “Fermiamo il mostro” ha presentato esposto alla Corte dei Conti sul progetto di spostamento del rigassificatore dalla Toscana alla Liguria relativamente “all’incongruità economica dell’operazione stessa”.

Nell’esposto si evidenzia che “l’impianto è già pienamente operativo e funzionante a Piombino e che gli ingenti investimenti previsti da Snam per lo spostamento (stimabili in 800 milioni di euro in base a quanto presentato da Snam agli stakeholders nella relazione finanziaria annuale 2023 del 04/04/2024) ricadrebbero in gran parte sui cittadini in termini di aumento delle bollette del gas”.

I firmatari riportano i numeri delle risorse investite e di quelle ancora da spendere in caso di trasferimento: “Dal bilancio Snam (relazione finanziaria annuale 2023 del 04/04/2024) l’investimento dell’opera di Piombino è stato pari a circa 180 milioni di cui, in base al regime regolamentato, 35 milioni a carico dello Stato con la possibilità di rivalsa sui consumatori. Sempre da fonte Snam (relazione finanziaria annuale 2023 del 04/04/2024) gli investimenti previsti per FSRU a Ravenna e spostamento FSRU Italis da Piombino a Vado Ligure ammontano a 1 miliardo e 800 milioni di euro di cui, tenendo conto della grande distanza fra Vado Ligure ed Alessandria, ingresso nella rete nazionale gas con la costruzione di nuovo gasdotto, si stima in modo prudenziale un investimento per l’impianto di Vado Ligure pari a circa 800 milioni di cui, in base al regime regolamentato, 154 milioni a carico dello Stato con la possibilità di rivalsa sui consumatori”.

“Lo spostamento da Piombino a Vado Ligure non apporta maggior capacità produttiva dello stesso, anzi, un possibile e probabile considerevole calo della produttività considerato che l’attuale posizione dell’impianto a Piombino è al riparo di diga foranea, consentendo l’operatività 365 giorni/anno, mentre il futuro impianto offshore a Vado Ligure non potrà operare in condizioni meteomarine avverse (dichiarazione Snam in sede Conferenza dei Servizi di Piombino). Tale spostamento è stato più volte dichiarato non utile da Snam stessa sia con comunicazioni in sede di Conferenza dei Servizi, sia mediante comunicazioni ai media, ciò che lascia ipotizzare che le sole ragioni di tale spostamento siano politiche e non tecniche“.