Rigassificatore, Arboscello (PD): “La maggioranza si decida: la volontà di fermare il trasferimento è reale o solo una mossa elettorale?”

Liguria. “La maggioranza si decida e trasformi le dichiarazioni sul rigassificatore in fatti e confermi in aula se la volontà di fermare il trasferimento è reale o solo l’ennesima mossa elettorale”. Così il consigliere e vicecapogruppo PD in Regione Roberto Arboscello.

“Da quando Toti è ai domiciliari, abbiamo assistito, da parte della maggioranza, a un balletto di dichiarazioni e pareri contrari sul trasferimento di Golar Tundra che ora vanno trasformate in azioni concrete. Anche se Toti prova a voler dettare la linea da Ameglia e cerca di imporre ai suoi una decisione che, è ormai sempre più chiaro, essere per il suo interesse politico, è giunto il momento di prendere una posizione netta e chiara e che quanto affermato da Piana, Vaccarezza e Mai sia confermato in aula”.

“Abbiamo per questo presentato un ordine del giorno in cui chiediamo alla maggioranza di dare seguito alle parole e impegnarsi a bloccare l’iter del trasferimento. Diversamente, saremmo di fronte alla conferma che quella del centrodestra, che prova a tradire Toti, era ed è solo una mossa elettorale non supportata da un reale impegno a cambiare la situazione. Le dichiarazioni basate sulla ricerca del consenso valgono poco, ora serve l’impegno compatto della maggioranza, nelle sedi istituzionali, a fermare il progetto. Toti, invece, smetta di dettare la linea e pensi invece alle dimissioni e ridare ai cittadini liguri la possibilità di scegliere per il loro futuro”.