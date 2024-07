Rifiuti Savona, la Uil all’attacco: “Con Sea-s nessun accordo, servono almeno 15 assunzioni”

Savona. “Rigettiamo totalmente i contenuti emersi sulla raccolta differenziata a Savona, in quanto ad oggi con Seas c’è stata una discussione ma nessun accordo riguardo a orario di lavoro con inizio alle 4 del mattino e altre eventuali problematiche emerse dall’organizazione del lavoro fatte dall’azienda, e non dalle sigle sindacali”.

Così il segretario regionale Uiltrasporti Franco Paparusso sulla vertenza che riguarda il gestore dei rifiuti nella città capoluogo di provincia.

“Inoltre, riteniamo inaccettabile che si mettano in qualche modo in discussione I diritti dei lavoratori, come ad esempio la legge 104, congedi parentali o altro, magari per nascondere l’incapacità di Seas di organizzare la raccolta porta a porta”.

“Da parte nostra, abbiamo ribadito all’azienda che per poter svolgere in maniera esaustiva il servizio rifiuti, è indispensabile effettuare assunzioni, non solo stagionali, ma stabili e per almeno 15 unità operative sul territorio comunale” aggiunge ancora Paparusso.

“Per quanto riguarda l’utenza crediamo che il Comune debba al più presto emettere un’ordinanza legata al porta a porta in modo che le regole siano ben conosciute e rispettate da tutti i cittadini” conclude l’esponente sindacale.