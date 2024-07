Rifiuti, a Cairo le bollette Tari restano invariate: approvate le tariffe in Consiglio comunale 

Cairo Montenotte. Rifiuti, per i cairesi nessun aumento sostanziale sulla Tari, le cui tariffe sono state approvate questa mattina in Consiglio comunale. Come spiega il sindaco, Paolo Lambertini, “Nonostante le difficoltà riscontrate per il passaggio tra la società precedente che gestiva il servizio e quella attuale, abbiamo conseguito un buon risultato e sarà soltanto applicato l’adeguamento dovuto dell’1,3 per cento, che si traduce in pochi spiccioli in più su alcune bollette. Questo anche per le condizioni imposte da Arera sul mancato riconoscimento della premialitá a chi è più virtuoso”.

Tariffe che sono state bocciate da entrambi i gruppi di opposizione. “In un momento di difficoltà economica anche pochi euro in più possono creare problemi alle famiglie”, sottolinea Lisa Tortarolo di “Cairo in Comune”.

Sempre a proposito di rifiuti, “Più Cairo” ha sollevato la questione della mancata distribuzione, da parte di Sat, dei sacchetti per la frazione umida, con “un peggioramento del servizio rispetto a prima”, affermano i consiglieri del gruppo.

“In tutto il savonese è stata ridotta la dotazione, e anche Cairo si è dovuta adeguare – spiega il sindaco – Il risparmio di Sat sarà comunque convertito in servizi e avremo in futuro delucidazioni in merito da parte della Provincia”.