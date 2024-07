Ricoverato in rianimazione al Santa Corona il centauro caduto con la moto in un ruscello a Urbe

Pietra Ligure. É ricoverato in rianimazione il centauro che ieri, in sella alla sua moto, è finito in un ruscello nella zona del Faiallo, a Vara, vicino a Urbe.

L’uomo, dell’ovadese, ora si trova in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove ha subito un importante intervento chirurgico durante la notte.

L’incidente ieri, intorno alle 17. È stato immediatamente soccorso dai militi della Croce Rossa di Urbe. Sul posto si è precipitata l’automedica del 118 e due squadre dei vigili del fuoco di Varazze e i volontari di Sassello.

Viste le condizioni del centauro e la zona particolarmente impervia, è stato richiesto il supporto dell’elicottero Grifo che ha trasportato il ferito al pronto soccorso del Santa Corona.