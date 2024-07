Restyling di piazza Europa ad Albenga, sopralluogo del sindaco e dei tecnici comunali

Albenga. Nella giornata di ieri, mercoledì 10 luglio, il sindaco Riccardo Tomatis ed i tecnici dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Albenga hanno effettuato un sopralluogo in piazza Europa.

I lavori di completa riqualificazione e manutenzione straordinaria della piazza proseguono e sono iniziati gli interventi di ritinteggiatura.

I lavori prevedono: il risanamento delle parti in muratura ammalorate e la ritinteggiatura delle stesse; la sistemazione di tutte le 18 panchine presenti che saranno realizzate con piastrellatura antiscivolo in gres porcellanato con angoli smussati; la completa manutenzione del parco giochi per bambini; la potatura degli alberi di eucalyptos.

Sono inoltre già state direzionate le videocamere presenti nella zona sulla piazza in modo da contrastare eventuali atti di vandalismo.