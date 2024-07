Remo Zaccaria si dimette da assessore di Loano. Il sindaco Lettieri: “Grazie per questi trent’anni di cammino e per l’attaccamento alla città”

Loano. Remo Zaccaria ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche di assessore e consigliere del Comune di Loano. La decisione è stata comunicata al sindaco Luca Lettieri questa mattina.

Nella lettera con la quale ha motivato la sua decisione al primo cittadino, Zaccaria (che deteneva le deleghe ad Ambiente, Arredo Urbano, Patrimonio, Servizi Cimiteriali e Verde Pubblico) ha scritto: “Sono trascorsi tanti anni da quando noi due, giovani dell’oratorio, tu a San Giovanni Battista ed io a San Pio X, decidemmo con tanto entusiasmo e passione di candidarci per essere eletti in consiglio comunale. Da allora, insieme ai sindaci che si sono succeduti, Francesco Cenere, Angelo Vaccarezza, Luigi Pignocca ed ora con te, l’impegno per amministrare la nostra bella Loano non è mai venuto a mancare. Ora per questioni familiari, personali e progetti lavorativi, la vita mi impone di fare delle scelte e proprio quell’impegno che sopra citavo, dopo oltre ventisette anni che mi vede presente nelle fila del consiglio comunale, non può più essere garantito da parte mia. Con profonda amarezza trovo corretto fare un passo indietro e confermarti le mie dimissioni. Auguro a te sindaco, ai colleghi assessori e ai colleghi consiglieri comunali una proficua continuazione di mandato, ringraziandovi del cammino fatto insieme”.

Il sindaco Lettieri commenta: “Il passo indietro di Remo dimostra quanto sia profondo il suo attaccamento alla città e alla comunità di Loano. Lo ringrazio per l’impegno profuso in questi anni nei ruoli che i sindaci Cenere, Vaccarezza e Pignocca ed io gli abbiamo affidato in settori complessi dell’amministrazione comunale. L’amicizia nata in gioventù nei contesti parrocchiali loanesi si è sempre più cementata, soprattutto nei momenti e nei passaggi difficili della vita amministrativa e politica dell’Ente. Grazie, Remo, per il tuo impegno, la tua passione e l’amore che hai dedicato alla nostra città. Quasi trent’anni insieme in amministrazione comunale, fianco a fianco. In questi anni abbiamo ottenuto tanti i risultati: forse quello che ti rappresenta di più è il riconoscimento di Loano Città Europea dello Sport, proprio perché hai sempre sottolineato l’importanza dell’attività sportiva per i giovani, non solo per i risultati agonistici, ma soprattutto per la sua valenza sociale e aggregativa. L’amministrazione comunale tutta ti ringrazia e ti augura di ottenere tutti gli obbiettivi professionali che ti sei dato: sono certo che raggiungerai tutti i tuoi traguardi grazie alla costanza che ha sempre contraddistinto anche il tuo agire politico e amministrativo”.

Nei prossimi giorni verranno messi in atto i passaggi burocratici e tecnici per la sostituzione di Remo Zaccaria. Salvo diverse decisioni della diretta interessata, il suo posto in consiglio comunale sarà preso dal primo dei non eletti, cioè Paola Arecco. Il sindaco Luca Lettieri valuterà poi la redistribuzione delle deleghe e del ruolo di presidente del Consiglio comunale tra i membri della maggioranza: come avvenuto al momento dell’insediamento, ogni valutazione verrà fatta sulla base delle preferenze ottenute alle ultime elezioni amministrative.