Regione, il presidente ad interim Alessandro Piana: “Nel 2024 crescita sopra la media nazionale”

Con 17 voti a favore (maggioranza) (la minoranza nel pomeriggio ha abbandonato l’aula) è stata approvata la Proposta di deliberazione 95: Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025-2027. Il provvedimento definisce gli obiettivi della manovra di bilancio, in relazione alle risorse disponibili, per il prossimo triennio, sulla scia di quanto previsto nel Documento di Economia e Finanza (DEF) statale 2024, dove si tiene conto della transizione verso la nuova governance europea e delle nuove regole del Patto di Stabilità e Crescita (PSC).

La Liguria nel 2023 ha superato il livello di PIL pre-pandemico, in virtù di un mercato del lavoro in continua espansione, di traffici portuali e movimenti crocieristi in pieno sviluppo e di un incremento dei flussi turistici. Nel primo trimestre 2024 la Liguria ha confermato questi punti di forza, con una previsione di crescita per il 2024 superiore alla media nazionale, pari a +1,1%, e con prospettive di ulteriori rialzi nel corso del triennio. Lo scenario macroeconomico, seppur connotato da fattori di incertezza, è caratterizzato da un graduale calo dell’inflazione con riflessi positivi sui consumi e sui finanziamenti alle imprese ed alle famiglie e dall’impatto economico favorevole degli investimenti legati al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC) che proseguono a pieno regime.

Nel DEFR 2025/2027 vengono indicati, in coerenza con le 4 macroaree strategiche generali, gli obiettivi specifici per il triennio, gli indirizzi, le linee guida e gli obiettivi per gli Enti Strumentali in relazione agli obiettivi triennali presentati.

“Un documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025-2027 che delinea una Liguria caratterizzata da una previsione di crescita per il 2024 sopra la media nazionale attorno al + 1,1% rispetto all’anno scorso e con prospettive di rialzi ulteriori nel corso del triennio, grazie al contributo dell’economia del mare e dei traffici portuali e ad un mercato del lavoro in continua espansione, a un vivace incremento dei flussi turistici, in particolare per quanto riguarda i visitatori stranieri e i movimenti crocieristici” ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana nell’illustrare il Documento di Economia e Finanza Regionale che costituisce il presupposto con cui vengono elaborate le previsioni di bilancio per il prossimo triennio 2025-2027, sulla base di quanto contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2024 (DEFG) il cui quadro economico è stato predisposto considerando la transizione verso la nuova governance europea, nel rispetto delle nuove regole del patto di stabilità e crescita orientato alla sostenibilità delle Finanze Pubbliche attraverso una riduzione graduale del rapporto Debito /Pil e del Disavanzo, il rafforzamento della crescita economica mediante la promozione di nuove riforme e investimenti nei settori strategici.

“Nel 2023 la crescita economica italiana è andata stabilizzandosi, nonostante le turbolenze internazionali e la frammentazione geopolitica crescente. – ha detto Piana – A fronte di tali tendenze, la Liguria ha comunque superato il livello di PIL pre-pandemico registrato nel 2019. Sebbene ancora connotato da diversi fattori di incertezza, lo scenario macroeconomico è caratterizzato da un graduale calo dell’inflazione, da una conseguente diminuzione dei tassi di interesse e dall’impatto economico favorevole degli investimenti relativi al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC)”.

“Per quanto riguarda le risorse ordinarie che saranno disponibili nel prossimo triennio, nel DEFR si stima un aumento delle entrate tributarie che concorrono al finanziamento della sanità (IRAP, addizionale regionale all’IRPEF e compartecipazione IVA) secondo i sentieri di crescita delineati dalla programmazione statale – ha continuato Piana – Nell’ambito delle politiche di sostegno agli investimenti, oltre a quelli che rientrano nel “Fondo Strategico Regionale” finanziati attraverso l’indebitamento regionale, l’Ente dispone di una dotazione di oltre 21 milioni di euro riferiti al triennio 2025-2027 deputati alla realizzazione di interventi da parte dei comuni liguri, ai sensi della Legge n. 145/2018. Per il triennio 2025-2027, Regione Liguria matte in atto la Strategia definita nella DGR n. 570/2023 attraverso quattro macro aree relative alla tutela dell’ambiente e sostenibilità, all’attrattività e la competitività del sistema ligure, al benessere del cittadino ed al miglioramento dell’efficienza dell’Ente. All’interno del DEFR si definscono obiettivi specifici e politiche per il triennio coerenti con tali Linee strategiche e altresì finalizzati al conseguimento degli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS)”.

“Inoltre – conclude il presidente ad interim della Regione Liguria – la Regione stabilisce le linee guida, gli indirizzi, e gli obiettivi per gli Enti Strumentali confermando la necessità che questi, nell’ambito della mission a loro affidata – adottino lo stile della programmazione con un orizzonte temporale pluriennale”.

Con 17 voti a favore (maggioranza) è stata approvata la Proposta di deliberazione 97 Fondo Strategico Regionale sezione “Investimenti infrastrutturali pubblici”. Programma triennale impieghi anni 2024-2026. La Legge regionale 34 del 2016, prevede l’adozione di un programma triennale degli impieghi del Fondo Strategico Regionale che viene formulato raccogliendo le proposte pervenute dagli assessorati sulla base dell’istruttoria svolta dalle strutture competenti.

Il programma triennale 2024-26 riguarda i seguenti settori: risanamento idrogeologico; bonifiche e riqualificazione ambientale e paesaggistica; risanamento della qualità dell’aria; riqualificazione del territorio e dei centri urbani; interventi sulle infrastrutture ed opere pubbliche; turismo; innovazione; formazione; operazioni di ricapitalizzazione di società in house della Regione, a partecipazione diretta o indiretta, operanti nel settore delle opere pubbliche; opere per la difesa della costa; interventi di tutela, valorizzazione e promozione delle aree protette regionali, terrestri e marine, e delle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS); interventi per la transizione ecologica, energie rinnovabili ed efficienza energetica.

La realizzazione del Programma triennale è subordinata all’effettiva disponibilità del relativo finanziamento.

Il presidente ad Interim Alessandro Piana ha illustrato brevemente il provvedimento.