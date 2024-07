Regionali, Natale (Pd) predica calma: “Orlando pronto, ma se ci sono altri candidati si facciano avanti”

Genova. Niente fretta. “Le mie parole d’ordine sono pazienza e cautela”. Davide Natale, segretario regionale del Partito Democratico, frena i facili entusiasmi all’indomani delle dimissioni di Giovanni Toti. Il campo largo – anzi, larghissimo se Italia Viva confermerà l’ingresso in coalizione annunciato ieri da Renzi – stavolta non può permettersi errori se vuole riprendersi la Liguria. In pole position c’è l’ex ministro Andrea Orlando, che piace a tanti anche se non a tutti, però nulla è ancora deciso.

Natale, quali saranno i tempi per la scelta del candidato?

Il tempo è determinato dalla data in cui saranno fissate le elezioni. Dobbiamo mettere un passo dietro l’altro per arrivare senza scossoni a definire il programma e poi la candidatura. Non vogliamo andare dietro alle spinte di chi vorrebbe far tutto velocemente, rischiamo di fare danni e in Liguria ci sono già stati nove anni di danni.

Si parte comunque dalla disponibilità di Orlando?

No, dobbiamo definire bene il perimetro e definire chi all’interno lo rappresenta meglio. È venuto il momento di evidenziare se ci sono eventuali ulteriori candidature. È chiara la disponibilità di Orlando, non c’è nessuna dichiarazione in cui abbia detto il contrario. Però, se ci sono candidature più autorevoli e più unitarie, vengano avanti e si decida tutti insieme. Insomma, insieme al campo che vuole cambiare la regione si deciderà la candidatura. Ma con molta pazienza e calma.

Dovrà essere comunque un politico o si valutano anche figure civiche?

La mia valutazione personale è che in questo momento abbiamo bisogno di una figura politica. Siamo in una fase molto delicata, lo dicevo in tempi non sospetti ben prima delle vicende giudiziarie: la Liguria non è mai stata in ginocchio come è ora. Per uscire da questa crisi, secondo la mia valutazione, serve una figura che abbia esperienza politica. Dopodiché, se la valutazione collegiale è un’altra, sarò il primo alfiere della bandiera di altre ipotesi. Non mi innamorerò mai delle mie idee.



È rimasto stupito dalla decisione di Renzi?

Ero rimasto assolutamente colpito quando Italia Viva a Genova era andata insieme a Fratelli d’Italia, Lista Toti, Forza Italia e Lega. Oggi c’è un cambio di passo radicale, aspettiamo di vedere se l’ha detto anche ai dirigenti locali. Sarebbe innaturale stare col centrosinistra in Regione e col centrodestra a Genova. D’altra parte io non dico mai agli altri cosa devono fare, ne ho già d’avanzo per noi. Però, se vogliamo costruire un’alternativa seria a questo centrodestra, dobbiamo farlo partendo dai fondamentali: un progetto chiaro, una coalizione chiara, un candidato forte e autorevole. I giochini a noi non piacciono, ci deve essere chiarezza e non si deve generare confusione nell’elettorato.

Come farete a costruire un programma comune ad esempio sulle infrastrutture, che continuano a dividere Italia Viva e Movimento 5 Stelle?

A dire il vero i finanziamenti per le grandi opere sono arrivati dal governo Conte bis e dal governo Draghi, quando i Cinque Stelle erano al governo. Se questo centrodestra ha fallito sulla sanità, mi sembra di poter dire che ha fallito anche sulle infrastrutture. Giovannini ha stanziato risorse per fare la grande diga di Genova e mi sembra che il centrodestra, così compatto, abbia un ritardo di più di un anno sulla tabella di marcia. In questi nove anni non hanno fatto niente, basti guardare cosa è successo sulla Gronda.

Mettiamola da un altro punto di vista. In Liguria molti cittadini riuniti in associazioni e comitati, potenziali elettori del centrosinistra, sono contrari alle grandi opere: se andrete al governo come vi comporterete?

Io ho fatto l’amministratore con deleghe che comportavano conflitti sociali: ambiente, energia, società partecipate. Il problema è uno: la mancanza di confronto, partecipazione, discussione e informazione. Se la si smette di calare dall’alto progetti che non servono, credo che questa sia la strada. Questo centrodestra si è distinto per uno spirito decisonista ma non ha fatto niente. Non si sono mai confrontati coi territori dove venivano fatti i progetti. Se non crei partecipazione e non trovi soluzioni alternative, avrai sempre le porte sbarrate. E la garanzia di processi decisionali conformi alle norme non allunga i tempi, li accorcia. Altrimenti si va a sbattere.

Quali elettori saranno decisivi per vincere?

Sono tutti schemi datati. Abbiamo bisogno di rimettere al centro le politiche che riguardano i diritti, civili e sociali: sanità, lavoro e politiche abitative. Vorrei che i 57 milioni del mutuo sulla diga almeno in parte fossero destinati a mettere a posto le case pubbliche sfitte: se è vero che serve una media di 30mila euro, pensiamo a quante case sistemiamo con 2-3 milioni. E poi tutto il tema dell’entroterra e delle politiche del turismo che vanno armonizzate.