Regionali, Cartelli (Sovranisti per l’Italia): “Al lavoro per preparare le liste, nostro contributo decisivo per la vittoria”

Liguria. “Alle tante voci di solidarietà levatesi dal centro destra, fa seguito ed eco anche la voce dei’ Sovranisti per l’Italia per le Libertà’. Anche in Liguria la decisione finale è stata presa dalla casta zelantissima dei magistrati. Siamo fiduciosi – dichiara Mino Cartelli, segretario nazionale dei Sovranisti – che il Presidente Toti dimostri nel più breve tempo possibile la sua estraneità ai fatti contestatigli e possa tornare, da uomo libero, a condurre la sua battaglia al nostro fianco per una Liguria ed un’Italia delle libertà e delle sovranità.”

Conclude Cartelli, “con rammarico non possiamo guardare indietro, ma dobbiamo affrontare il presente proiettandoci al futuro. Ci siamo messi al lavoro per preparare le liste per le imminenti elezioni regionali certi che il nostro contributo sarà decisivo per la vittoria”. Francesco Nappi, vice segretario nazionale vicario, aggiunge: “Siamo a lavoro da mesi, in quanto consapevoli di quello che sarebbe stato l’epilogo per il presidente Toti”.

“A differenza di Albenga, questa volta non saremo impreparati. A breve inizieremo la raccolta di firme nelle quattro province, avendo già ultimato la composizione delle liste dei candidati. Ed il nostro apporto alla coalizione sarà determinante!” Conclude Nappi “Oggi le sinistre gongolano compiaciute grazie ai magistrati. Ma noi e tutto il popolo ligure non daremo la possibilità di issare le bandiere rosse. Sul palazzo del governo continuerà a sventolare orgoglioso il tricolore d’Italia e delle libertà”.