Bper Rari Nantes Savona, Polti: “Ormai da due anni ad alti livelli. Scudetto? Tutti hanno un sogno nel cassetto”

Savona. Dopo la finale scudetto persa contro una più forte Pro Recco, la Rari Nantes Savona sta programmando la prossima stagione. Gullotta, Merkulov, Damonte, Occhione gli ingressi annunciati fino ad ora dai savonesi, giocatori di valore che fanno tenere alta l’asticella.

Proprio con la crisi che sta colpendo il club recchese, si potrebbe prospettare un campionato italiano più equilibrato sotto tutti i punti di vista. Quindi gli equilibri si sposteranno verso la società biancorossa? Non proprio così automatico per il presidente Daniele Polti: “Lo scudetto? Tutti hanno un sogno nel cassetto. Noi cercheremo di migliorarci. È vero che farlo vorrebbe dire essere primi, a maggior ragione con un Recco che sembra si stia rendendo ‘più umano’. Però non è scritto. Angelini è fortissimo e la squadra è forte, ci proveremo. Ma ragioneranno così tutte le altre squadre“.

Presidente, la scorsa stagione è stata molto positiva

Ormai sono due anni che la squadra si mantiene su livello alti in Europa e in Italia, l’anno scorso vice campioni italiani. È stata una stagione andata oltre alle aspettative. Abbiamo un budget molto risicato e questo fa sì che non sia così mantenere certi livelli in questo modo. La festa che c’è stata in piscina nella finale di ritorno a Savona è stato come una vittoria. La squadra era forte ma non poteva gareggiare con il Recco. Due anni che siamo molto soddisfatti.

Cosa ne pensa del forte ridimensionamento a cui andrà incontro la Pro Recco?

Non mi trovo d’accordo con tutti quelli che gioiscono su questa situazione. Bisogna mettersi nei panni del Recco stesso. Nel momento in cui oggi è toccato a loro, magari un domani potrà capitare a noi in forma minore. Sono dispiaciuto per questo accaduto, sono vicino a Felugo perché posso immaginarmi quale possa essere il suo stato d’animo. Vivremo questa situazione giorno per giorno.

Il peso sulla bilancia, quindi, si sposta verso Savona?

Non so se avremo la forza di “approfittare” di questa situazione. Magari ci saranno due giocatori del Recco che vogliono venire a Savona ma magari non abbiamo la forza economica per prenderli. Da quel punto di vista, l’equilibrio l’abbiamo già spostato con gli innesti che abbiamo già fatto. Sicuramente sarà un campionato più equilibrato e andranno avanti le più forti. Fino all’anno scorso la più forte era una, le altre lottavano per altre posizioni.

Che realtà trova oggi rispetto a quando è diventato presidente?

La realtà è quella che ho trovato io due anni fa. Parliamo di una società che dispone di budget molto ridotto e, purtroppo, con attorno ancora poco interesse imprenditoriale. Ma il progetto della società comincia ad essere tangibile: piscina a 50m coperto, quella da 25m scoperta e coperta, una società di nuoto sincronizzato che è il top in Italia, una di pallanuoto ai vertici in Europa e Italia. C’è stato un lavoro importante. Sto cercando di portare avanti un paio di operazioni di cui non voglio ancora parlare. Ma se dovessero andare in porto, potremmo dire che si potrà fare un altro passo in avanti. Cerchiamo di risvegliare gli entusiasmi degli imprenditori di Savona e della zona. Anche creare un management innovativo. L’entusiasmo è fondamentale per portare più gente possibile in piscina. Con il Comune sta lavorando anche sui parcheggi e ci sta molto vicino. Siamo felici, è un discorso molto felici.

Che messaggio può lanciare alla piazza?

Facciamo si che le persone non vengano in piscina solo per una semifinale e finale. Vogliamo partecipazione. Negli ultimi due anni c’è stato un miglioramento e devo ringraziare la città di Savona. Dobbiamo continuare su questa strada, quella della finale contro Recco. Io so quanto i ragazzi si sentano emozionati quando vedono la piscina piena.