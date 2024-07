Raccolta sangue e plasma in Liguria: ecco l’appello per donare

Liguria. Il Centro regionale Sangue rilancia l’appello a donare sangue e plasma, in particolare nel periodo estivo e prima delle vacanze. Il cosiddetto meteo del sangue rileva infatti una carenza di alcuni gruppi sanguigni (in particolare B- e AB+).

“Le richieste di sangue e plasma in questo periodo dell’anno aumentano e c’è tanto bisogno di donatori: è un semplice gesto può salvare molte vite – afferma Vanessa Agostini, direttore della struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali – il 2023 è stato caratterizzato da un incremento delle donazioni e delle scorte”.

“Abbiamo bisogno di confermare e migliorare quanto abbiamo fatto lo scorso anno, prestando particolare attenzione ai gruppi sanguigni più carenti. Abbiamo creato il meteo del sangue, proprio per monitorare i gruppi rispetto ai quali c’è una maggiore necessità del contributo di donatori”.

“Per migliorare qualitativamente la raccolta, invito i donatori a recarsi a donare durante la settimana. Inoltre, è importante rinnovare l’appello ai donatori di piastrine, in particolare nei giorni di mercoledì e giovedì per garantire il trattamento di tutti i pazienti in previsione del fine settimana” conclude.