“Qui troppi obbligati dal vax veleno”: i no vax non risparmiano nemmeno il cimitero a Savona

Savona. I no vax tornano a colpire a Savona e, questa volta, senza risparmiare nemmeno il cimitero, i cui muraglioni esterni sono stati pesantemente imbrattati.

“Qui troppi obbligati dal vax veleno” e “Credevano nella scienza dei vaccini purtroppo non hanno capito che era fatta da assassini” sono le frasi, scritte con vernice rossa e accompagnate dal simbolo riconducibile al gruppo.

Purtroppo non si tratta del primo episodio del genere: se ne sono verificati diversi in questi ultimi anni, non solo a Savona, ma anche in altri Comuni della provincia, e spesso, come in questo caso, con danni a carico della collettività.