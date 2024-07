Cinghiali, abbattimenti notturni possibili per attività di controllo. Domani la manifestazione di Coldiretti

Genova. Domani, mercoledì 10 luglio, in piazza De Ferrari (sotto il Palazzo della Regione ndr) si riuniranno oltre 400 agricoltori chiamati a gran voce da Coldiretti per chiedere un piano straordinario contro i cinghiali.

“Un incubo per i nostri campi, un pericolo per le strade, una minaccia ai cittadini, una piaga per le produzioni locali, un costante assedio delle aree rurali e una sempre maggiore presenza anche nelle zone urbanizzate sono ormai all’ordine del giorno”, si legge sul volantino che invita a partecipare alla protesta.

L’associazione denuncia come “la presenza di cinghiali sul territorio regionale è ormai giunta a livello saturazione, in altre parole fuori controllo”. La richiesta è chiara: la Regione deve ampliare il numero di soggetti che possono effettuare azioni di depopolamento.

Ma se Coldiretti da una parte fa una richiesta ben precisa, dall’altra “punta il dito” contro le Regione e la poca disponibilità a risolvere la questione. Secondo l’associazione una possibilità sarebbe dare l’autorizzazione per il via libera alla caccia notturna come avviene in Piemonte (ma solo per i cacciatori che hanno fatto un corso specifico).

Non si è fatta attendere la risposta da parte dei tecnici di Regione Liguria: “In Liguria la caccia di selezione del cinghiale nelle ore notturne non è consentita, nella nostra regione è infatti molto difficile trovare le condizioni per realizzare tiri in sicurezza nelle ore notturne, considerata l’orografia complessa del territorio e la gittata delle moderne carabine. Tali condizioni non verrebbero meno neppure con l’eventuale utilizzo di termocamere per l’individuazione degli ungulati”.

Altra questione invece per quanto riguarda il controllo faunistico: “È invece possibile effettuare l’abbattimento al di fuori degli orari previsti per la caccia (ore crepuscolari o notturne, anche con l’ausilio di strumentazione idonea a garantire l’osservazione degli animali) nelle operazioni di controllo faunistico che, non configurando attività venatoria, non sono assoggettate ai divieti disposti per la stessa”, fanno sapere i tecnici.

“I tiri notturni possono essere quindi effettuati nelle attività di controllo condotte direttamente o coordinate dal Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale, nonché dagli imprenditori agricoli (o ai soggetti da questi delegati) autorizzati ad effettuare l’autodifesa del fondo – spiegano -, in tal caso, per garantire che il tiro sia effettuato in condizioni di sicurezza, propedeutico al rilascio dell’autorizzazione è lo svolgimento di un sopralluogo da parte degli agenti della Vigilanza regionale che individuano i punti del fondo idonei ad effettuare lo sparo”.

In conclusione la Regione ha spiegato che l’eventuale tiro notturno all’aspetto è subordinato alla preventiva verifica delle condizioni di sicurezza da parte del personale d’istituto, che deve verificare l’idoneità dei soggetti e dei luoghi.