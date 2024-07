Liguria. Un pullman granturismo ha preso fuoco prima dell’alba di oggi, lunedì 15 luglio, all’interno della galleria Monte Quezzi, sulla autostrada A12 Genova Livorno, sulla carreggiata in direzione di Livorno.

L’incendio del mezzo è avvenuto all’altezza del chilometro 7. L’autostrada in direzione levante è stata chiusa tra Genova Est e Genova Nervi e poi riaperta per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.

Pompieri che sono intervenuti in forze con tre squadre, due autobotti e carro protezioni. Sul posto anche polizia stradale, soccorsi del 118, e personale di Autostrade per l’Italia.

Non ci sono stati feriti. Sul pullman erano presenti solo i due autisti che però sono scesi e si sono allontanati autonomamente.

Sul tratto tra Genova Est e Genova Nervi si registra ancora un chilometro di coda. Il traffico transita su una corsia in entrambe le direzioni grazie alla predisposizione di uno scambio di carreggiata.

Genova, ecco le immagini impressionanti del pullman andato a fuoco in autostrada

In corso le attività di ispezione e manutenzione necessarie all’interno della galleria Monte Quezzi, rimasta danneggiata a seguito dell’incendio.