Protesta di Coldiretti contro i cinghiali, l’Osservatorio animalista savonese prende le distanze

Savona. “Un’organizzazione agricola manifesterà domani, mercoledì 10 luglio, a Genova contro la presenza dei cinghiali. Ma non capisce che favorirà i suoi peggiori nemici”. Così si esprime l’Osservatorio animalista savonese sull’iniziativa di Coldiretti.

“Se infatti vi sono cinghiali che, come dicono i contadini, devastano le colture, è colpa dei cacciatori che a fine secolo scorso ne hanno liberati migliaia perché crescessero, come avvenne, per poter avere tante prede – prosegue Osa – E assurdamente gli agricoltori (invece di fare causa con class-action) insistono per dare loro il compito di abbatterli, anche se la scienza ha dimostrato incontrovertibilmente che la caccia ne incrementa sempre di più il numero”.

Ciò che contesta l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) sono le loro affermazioni: “Aumenterebbero gli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica; ma nel 2023 quelli causati da animali selvatici sono stati in Italia 170 (dato dell’associazione amici della polizia stradale), lo 0,24% del totale, immensamente di meno di quelli, in crescita, dovuti a eccesso di velocità e dipendenza da alcool e droghe. E comunque, per ridurre gli impatti con la fauna è meglio ascoltare la scienza e le sue proposte (catarifrangenti stroboscopici, dossi, sottopassi stradali, adeguati limiti di velocità, recinzioni, segnalatori acustici, etc.). Si domandano come mai, su 30.000 abbattimenti permessi in Liguria la scorsa stagione venatoria, come per tutti gli anni passati quelli effettivi sono stati molti di meno (13.000); è la dimostrazione logica che i cinghiali sono molti ma molti di meno di quelli “censiti” dai cacciatori e presi per buoni, con un metodo induttivo fanciullesco, dalla regione Liguria. Peste suina: dicono testualmente che “le positività e le situazioni di rischio non sono certo mancate anche nel savonese”: ebbene l’ultimo, unico caso positivo di PSA, è datato 20 febbraio! (https://www.izsplv.it/it/notizie/308-peste-suina-africana.html)”.