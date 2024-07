Promozione, Legino. C’è il ritorno di Riccardo Moscatelli: “Scelta di cuore”

Legino. Dopo l’esperienza ad Albenga, Riccardo Moscatelli torna al Ruffinengo alla corte di Carella e Tobia. Un ritorno che ha fatto molto piacere al club, che ha ripercorse le sue tappe che gli hanno consentito di vestire maglie importanti come quella del Genoa (fino alla Primavera), del Grosseto in Serie D e quella ingauna.

Il comunicato:

La società è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Riccardo Moscatelli, esterno classe 2004 in arrivo dall’Albenga in Serie D.

Riccardo nasce calcisticamente qui a Legino dove passa 6 stagioni fino alla chiamata del Genoa, a 12 anni infatti passa alla corte del Grifone per 7 stagioni, segue tutta la fila del settore giovanile fino alla Primavera A dove a metà stagione viene ceduto in prestito. E arriva così la prima esperienza nel calcio dei grandi a Grosseto in Serie D dove continua per la seconda parte di stagione per poi rinnovare per la stagione successiva. Nel mercato di dicembre si presenta l’Albenga sempre in Serie D, dove conclude lo scorso campionato.

Il presidente Carella, in ottimi rapporti con il giocatore e la famiglia, è riuscito a mettere a segno il colpo di mercato della nostra promozione, servendo mister Tobia un esterno di calibro nazionale. Potrà così contare su un giocatore di categoria superiore per le sue fasce. Riccardo può giocare esterno e in molte posizioni d’attacco e difesa, rendondolo un giocatore molto duttile.

“Sono molto contento e orgoglioso di poter vestire nuovamente questa maglia – dichiara Moscatelli ai microfoni del club -. Ringrazio il mister Fabio Tobia e il presidente Piero Carella per la fiducia che mi è stata data. È stata una scelta fatta con il cuore per l’amore che ho sempre avuto per questa società, ma soprattutto perché so che è una squadra che lavora alla grande. Spero di poter aiutare la squadra e non vedo l’ora di iniziare”.