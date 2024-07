Promozione, le savonesi infiammano il mercato: settimana di intrecci sull’asse Legino-Ceriale, l’Albissole batte un altro colpo

Albissola Marina/Albisola Superiore/Savona/Cairo Montenotte/Ceriale. Trattative, intrecci, blitz dell’ultimo secondo ed un mare di ufficialità. Prosegue a ritmo incessante il calciomercato delle società componenti il panorama dilettantistico locale.

A distinguersi come particolarmente frizzanti, in questo primo scorcio di settimana, sono state soprattutto le formazioni iscritte al campionato di Promozione. Non solo il Pontelungo: il Legino per esempio ha reso note due conferme ed un nuovo acquisto.

Le permanenze corrispondono ai nomi di Edoardo Donna (eclettico centrocampista classe 2003 a Legino da ben 6 stagioni) e Simone Del Nero (mastino di centrocampo anch’egli classe 2003), mentre a vestire verdeblù per la prima volta sarà il centrocampista classe 2001 Davide Castiglione.

“Già qualche anno fa dovevo venire a Legino – ha raccontato l’ex Borgio Verezzi ai microfoni del club del presidente Carella -, ma sono sicuro che questo sia il momento ideale per me per venire a giocarci. Ho ricevuto altre chiamate, ma ho scelto questa piazza perché mister Tobia mi ha voluto fin dall’inizio del mercato e soprattutto ho avvertito la passione calcistica che contraddistingue questa società da molti anni. L’obiettivo è quello di dare il massimo per la squadra e cercare di toglierci più soddisfazioni possibili”.

Nel calciomercato c’è chi resta, chi arriva e chi saluta. Quest’ultimo caso coinvolge direttamente il classe 2005 Andrea Pescio; ex Legino, nell’ultima stagione in forza al Pietra Ligure, l’esterno offensivo è stato annunciato come nuovo rinforzo dal Ceriale. Un’altra novità per la società del neopresidente Fresia riguarda la porta: è notizia di ieri infatti il ritorno tra i pali di Alessandro Vinci, talentuoso estremo difensore classe 2003 cresciuto proprio nel settore giovanile del club biancoblù.

Infine prosegue a gonfie vele anche la campagna di rafforzamento dell’Albissole, società la quale si è assicurata le prestazioni sportive del jolly offensivo Fabrizio Schiano. Classe 2000, Schiano ha trascorso gli ultimi anni in forza al Multedo mettendo a segno 45 reti nelle ultime cinque stagioni.

Da segnalare anche l’approdo alla corte del Bragno di mister Ermanno Frumento di Giacomo Ferraro, centrocampista classe 2005 prelevato in prestito dal Quiliano&Valleggia.