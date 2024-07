Promozione, la Carcarese punta sulla linea verde: tesserati i giovani Ghirardi e Pirotto

Carcare. Due giovani new entry per la Carcarese che annuncia l’arrivo di Filippo Ghirardi e Manuel Pirotto, entrambi classe 2006.

Esterno difensivo o di centrocampo, Ghirardi inizia nel settore giovanile del Millesimo dove resta fino ai Pulcini, poi si sposta a Legino e finisce le giovanili nelle due società che più lo hanno formato a livello calcistico: Savona e Vado. Da segnalare anche l’esperienza da titolare con la Rappresentativa Regionale ligure nella stagione 2022/2023.

“La scelta sulla Carcarese – spiega – è data dall’ambizione del progetto, fin da subito ho avuto una buona impressione dell’ambiente. So che la piazza è importante e che i tifosi sono sempre dalla parte della squadra, una compagine formata da giocatori di qualità con cui sono onorato di poter giocare. Non vedo l’ora di cominciare!”.

Stessa età e trafila nelle giovanili simile per il terzino Manuel Pirotto: primi calci al pallone al Savona e poi, dopo un anno, il trasferimento a Vado, dove gioca fino alla Juniores Nazionale. Ed ora la Carcarese, squadra che ha già conosciuto da vicino sul finire della scorsa stagione quando ha effettuato alcuni allenamenti con Spozio&Co.

“Mi son trovato bene sin dal primo momento con tutti, giocatori e staff, quindi appena ho ricevuto la chiamata per la prossima stagione non ho avuto dubbi. La società è indiscutibilmente un’ottima piazza e il progetto che mi hanno presentato mi piace. Sono lusingato dell’interesse che hanno dimostrato per me e per questo mi impegnerò al massimo per ripagare come meritano i tifosi e la società sperando di essere un protagonista sin dal primo momento. Forza Carcarese!”.

Dichiara il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Siamo felici che Filippo e Manuel abbiano scelto di vestire la maglia biancorossa nonostante avessero altre richieste. Ghirardi è un ragazzo valbormidese con ottime qualità e che è stato costantemente aggregato agli allenamenti della prima squadra nel Vado maturando quindi buone esperienze. Pirotto abbiamo già avuto la fortuna di conoscerlo, poiché nel finale dell’ultima stagione ha partecipato a diverse sedute di allenamento, ben impressionando per qualità tecniche e cultura sportiva. Ci auguriamo che la Carcarese possa essere per loro motivo di crescita umana e calcistica e di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati”.