Promozione, il Millesimo dopo Facello potrebbe tesserare anche Piana?

Fare le cose in grande. Questo l’obiettivo del Millesimo nelle ultime due stagioni. Lo scorso anno i giallorossi ci sono riusciti alla grande, appunto. Ma anche in Promozione i giallorossi non vogliono limitarsi a un ruolo da comparsa.

Ecco quindi che il mercato sta portando alla corte di mister Macchia profili di primo livello. Dopo il portiere Xhaka Conde (ex Ceva), il difensore Berardinucci (ex Vadese), l’attaccante Vittori (ex Savona tra le altre) oggi è arrivata l’ufficialità del centrocampista ex Cairese Lorenzo Facello, tra gli artefici della promozione in Serie D dei gialloblù.

Facello potrebbe ritrovare in giallorosso un vecchio compagno di tante battaglie nel cerchio di centrocampo del Brin. Infatti, il club del presidente Levratto sembrerebbe essere in predicato di ufficializzare l’innesto del centrocampista Matteo Piana. Anche per lui, un passato nella Cairese prima di passare al Celle Varazze e alla Genova Calcio.