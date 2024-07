Promozione, il Legino completa il suo centrocampo: Lorenzo Beani è verdeblù

Savona. “Welcome Beani”: è con queste parole che prende il via la nota con cui il Legino ha svelato l’ingaggio di Lorenzo Beani, centrocampista classe 1998 il quale nelle ultime annate ha vestito le maglie di Savona e Città di Savona.

“Bino” ritroverà dunque Marco Rapetti alla corte di mister Fabio Tobia e avrà il compito di rendere imprevedibile la squadra verdeblù in fase di impostazione e finalizzazione.

Di seguito ecco il comunicato diffuso dal Legino per annunciare l’acquisto del jolly classe 1998: “La società comunica di aver trovato l’accordo ed essersi garantita le prestazioni calcistiche di Lorenzo fino a giugno 2025. Il classe ’98 è un centrocampista che andrà a completare il reparto centrale della rosa di mister Tobia. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Città di Savona con la quale ha raggiunto la fase play-off. In carriera vanta di aver indossato le maglie di Speranza, Celle, Veloce e Savona. Giunge ora a Legino dove siamo lieti di accoglierlo nella nostra grande famiglia Leze. Un grande in bocca al lupo a Lorenzo e sempre DAGHE LEZE”.