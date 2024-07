Promozione, ancora conferme in casa Legino: Casu e Tobia proseguiranno in verdeblù

JSavona. In seguito alla straordinaria stagione disputata dalla formazione Juniores con tanto di vittoria del campionato, arrivano i primi benefici per la prima squadra del Legino. Dopo aver vissuto un’annata allenandosi con “i grandi” accumulando anche un discreto minutaggio in gare ufficiali, sia Andrea Casu che Alessio Tobia proseguiranno la propria avventura in verdeblù.

Classe 2005, Casu ai microfoni del club ha spiegato i motivi per cui ha scelto di proseguire agli ordini di mister Tobia: “Sono rimasto a Legino perché mi sono sempre trovato bene. L’anno scorso mi è stata data fiducia e quest’anno voglio solo che consolidarla e migliorare”.

Continuerà in verdeblù anche Alessio Tobia, classe 2006 legato visceralmente al Legino proprio come la sua famiglia. Scrive la società: “Il centrocampista è un prodotto purissimo del nostro settore giovanile, la sua carriera nasce infatti a Legino e senza sbavature nel percorso approda in prima squadra 2 stagioni fa con l’esordio e nella scorsa stagione dimostra di poter giocare le sue carte nel centrocampo di mr. Tobia grazie alla grande qualità e disponibilità del ragazzo. Condisce l’ultima stagione anche con una rete. Nonostante l’interessamento di diverse squadre in questa sessione di mercato la sua scelta è stata nuovamente Legino”.

“La mia voglia di restare qui – ha dichiarato Tobia – è dovuta dal forte legame con questa squadra, l’ambizione di raggiungere nuovi traguardi e la fiducia che la società ha riposto in me”.