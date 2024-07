Prima Categoria: tris Spotornese, novità per Speranza e Letimbro

Giornata di annunci per la Prima Categoria.

Tre novità in casa Spotornese: il centrale difensivo Daniel Buffo (ex Quiliano&Valleggia), sulla corsia sinistra ci sarà Luca Gavarone, ex Savona e lo scorso anno alla Carcarese in Promozione. Infine, l’attaccante ex Speranza Riccardo Rocca, da cui il club si attende ottime cose specialmente nell’1 contro 1.

Un passo alla volta e la Letimbro continua a rinfoltire una rosa che all’inizio era corta. Mister Dario Roso ritrova il centrocampista classe 1999 Andrea Sala, con cui aveva condiviso la recente esperienza al Pallare. In precedenza, una lunga militanza nel Sassello.

Prosegue l’ottimo mercato dello Speranza che, a centrocampo, dopo aver annunciato colpi del calibro di Greco e Alò, ora rende noto l’inserimento del mediano Geordie Murialdo. Ritrova in rossoverde l’esterno Carocci, con cui aveva vinto la Prima Categoria ai tempi del Quiliano&Valleggia.