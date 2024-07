Prima Categoria, sarà una Vadese 2.0. Saltarelli: “Squadra rinnovata ma i valori restano gli stessi, orgoglioso di chi sceglie i nostri giocatori ambendo alla vittoria del campionato”

Vado Ligure. Nuova stagione, medesima volontà: dare sempre il massimo cercando di mettere i propri giocatori nelle condizioni di rendere al meglio. Sarà una Vadese 2.0 la squadra che si appresta a disputare l’edizione 2024/2025 del campionato di Prima Categoria. Gli addii di svariati giocatori e il cambio in panchina hanno imposto un parziale restyling al sodalizio azzurrogranata, società che tuttavia resta intenzionata a puntare con forza sulla promozione dei propri valori fondativi.

A dettare la linea in vista della prossima annata è stato direttamente Tony Saltarelli, direttore generale del club il quale ha dichiarato: “I nostri obiettivi restano sempre i soliti, siamo una società che cerca di ottenere il massimo. Quest’anno sia per scelta nostra che per scelta di altri abbiamo cambiato tanto, ma non per questo ci siamo demoralizzati. Siamo tanti e scenderemo sempre in campo per provare a vincere tutte le partite”.

“Il nostro non è un declassamento – prosegue l’intervistato -. Sono andati via giocatori importanti ma è arrivato mister Oliva che credo sia l’allenatore giusto per il futuro. Siamo andati d’accordo dal primo secondo in cui ci siamo incontrati. Vorremmo provare nuovamente a entrare nelle prime 5/6 squadre in classifica, ma se non accadesse non ne faremo un dramma. Non vogliamo focalizzarci sul piazzamento, bensì sul nostro modo di fare calcio”.

Poi ecco la stoccata: “Purtroppo a mio parere questo calcio si sta un po’ imbruttendo. A mio modo di vedere si sta prendendo una piega sbagliata. Non posso negare il fatto che c’è qualcuno che è andato via per scelta concordata, mentre altri no. Ammetto di essere po’ diviso tra l’arrabbiarmi per quello che è capitato e l’orgoglio per ciò che è stato fatto. Fra le due opzioni però preferisco la seconda; del resto tanti miei (ormai ex) giocatori sono stati scelti da squadre che ambiscono a vincere il campionato e ciò significa che lavoriamo bene…”

Quale giocatore potrebbe essere la sorpresa dell’anno tra le file della Vadese? Idee chiare per Tony Saltarelli: “Secondo me ce n’è più di uno. Sono arrivati tutti giocatori interessanti tra cui Sabally, Cham, Conti, Albanese, Lanzarotti, Crino e Cerone. Non vedo l’ora di cominciare, ammetto anch’io di essere curioso di vedere i nuovi all’opera. Sono tutti giocatori di qualità e con la mentalità giusta per poter stare con noi. Tuttavia, se dovessi scegliere un nome su cui scommettere in vista della prossima stagione, citerei Luca Raffa. Sono convinto del fatto che dovrà essere il suo anno e gliel’ho anche detto in faccia. Dovrà cercare di tirare fuori tutto quello che ha dentro riuscendo così a concretizzare un meritato salto di qualità”.

Mercato chiuso dunque? Non del tutto in realtà. “Siamo già a 22/23 giocatori ma vediamo, se capitasse l’occasione giusta potremmo integrare ancora uno o più giocatori”, conclude il direttore generale azzurrogranata.