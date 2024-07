Prima Categoria, Quiliano&Valleggia “on fire”: presentati i primi tre volti nuovi a disposizione di mister Molinaro

Quiliano. Un Quiliano&Valleggia “on fire”. Dopo aver ufficializzato in mattinata i nomi dei membri dello staff tecnico i quali collaboreranno con mister Gianluca Molinaro durante la prossima stagione, la società biancorossoviola non ha perso tempo rendendo noti i primi tre acquisti della propria sessione estiva di calciomercato.

Successivamente alle undici conferme comunicate la scorsa settimana, il Quiliano&Valleggia ha dunque svelato che Angelo Leone, Loris Giusto e Nicolò Guastavino faranno parte della rosa del club del presidente Vitellaro. Leone, classe 1997, vanta innumerevoli presenze in Promozione e Prima Categoria tra le file delle più blasonate compagini della provincia.

Nell’ultima annata il difensore ha vestito la maglia della Letimbro insieme a Loris Giusto, compagno di reparto che porterà esperienza e leadership alla retroguardia della sua nuova squadra.

In conclusione approda in biancorossoviola anche Nicolò Guastavino: il difensore centrale classe ‘99 si è messo in mostra nelle ultime stagioni proprio sotto la sapiente guida di mister Molinaro, allenatore che riabbraccerà proprio in occasione della sua nuova avventura con il Quiliano&Valleggia.