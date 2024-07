Prima Categoria, lo Speranza vuole sognare in grande: ufficiale l’innesto di Alessio Eboli

Savona. Una campagna acquisti di assoluto livello. Lo Speranza inserisce un ulteriore innesto di qualità alla rosa a disposizione di mister Davide Girgenti: si tratta di Alessio Eboli, jolly classe 2000. Il difensore nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Cengio.

A seguire Eboli in rossoverde dovrebbero essere anche Di Nardo e Ciappellano, cavalli di ritorno pronti a dire la propria per una squadra che, almeno sulla carta, si appresta a dare del filo da torcere a qualunque avversaria.

Il comunicato del club

“La società A.S.D. Speranza 1912 F.C. è lieta di annunciare un nuovo acquisto per la nuova stagione: Alessio Eboli. Il jolly, classe 2000, ha trascorsi in settori giovanili di primissimo ordine quali: Juventus, Venaria, Pro Vercelli e Piacenza. In Liguria nell’ultima stagione è stato protagonista con la maglia del Cengio. Benvenuto Alessio, forza Speranza”.