Prima Categoria, il Dego guarda con fiducia alla stagione che verrà. Domeniconi: “Servirà partire forte, ma siamo pronti”

Dego. Una partenza in salita da considerare come un importante stimolo per dare il massimo. È questa in estrema sintesi la linea espressa dal veterano della squadra Andrea Domeniconi e dall’attaccante Alessio Muca, bomber volenteroso di ripetersi in Prima Categoria dopo aver trascinato a suon di gol il Dego verso una storica promozione.

I 6 punti di penalità non spaventano dunque i giocatori biancoblù, pronti a vivere con l’entusiasmo che ha contraddistinto la scorsa annata anche la prossima stagione. “Servirà partire forte – spiega Domeniconi – ma ne siamo consapevoli. C’è molto affiatamento tra noi e l’ambiente (società, tifosi e l’intero paese). Nei ragazzi quest’anno si sono visti un attaccamento e una grinta che non si vedevano da tanto tempo, in tal senso aver riconfermato gran parte della rosa dello scorso anno dovrebbe aiutare”.

Sulla scelta di Tommaso Dalmasso come nuovo allenatore, l’intervistato si dice soddisfatto: “Lo conosciamo, già lo scorso anno era spesso al campo. Vedremo come giocare in preparazione, ora è troppo presto”. Sulla penalizzazione: “Credo che influirà dal punto di vista della classifica, ma non dal punto di vista sportivo. Chi ha scelto di rimanere sapeva che sarebbe stata dura, ma lo ha fatto perchè tiene a questa squadra, a questo gruppo e al nostro progetto”.

Domeniconi ha delineato anche l’obiettivo stagionale del Dego: “Ovviamente cercheremo di arrivare al meglio alla fine del campionato, ma l’obiettivo sarà quello di ottenere la salvezza. Tanti di noi hanno già affrontato il campionato di Prima Categoria e lo conoscono. Sarà una bella sfida, forse ancora più difficile rispetto a quella dello scorso anno”.

Immancabile inoltre un pensiero al dodicesimo uomo in campo del sodalizio valligiano, ovvero i propri ultras: “Il nostro tifo è incredibile, ci dà sempre qualcosa in più motivando al massimo chi scende in campo. Giocare la finale di Coppa Liguria con tutta quella gente di Dego sugli spalti è stato pazzesco. Abbiamo ricevuto una spinta pazzesca, è bellissimo poter disputare delle partite di fronte ad una cornice di pubblico del genere”.

Infine Domeniconi ha raccontato uno dei momenti della scorsa annata che rimarrà per sempre impresso nella sua memoria: “Prima della scorsa stagione abbiamo accarezzato diverse volte il sogno promozione disputando i playoff. Finalmente in campionato è andato tutto liscio, mentre ammetto che la vittoria della Coppa Liguria è stata una totale sorpresa. Siamo riusciti a sconfiggere svariate formazioni che poi si sono imposte nei rispettivi gironi. Ricorderò per sempre la semifinale contro la Casellese. Ero in gita a Budapest con una delle classi di cui sono professore e ho seguito la partita a distanza grazie agli aggiornamenti di un nostro dirigente. Quando hanno segnato i nostri avversari ero disperato, ma dopo il nostro gol al 120′ sono impazzito dalla gioia. Così facendo ho appassionato anche i miei colleghi che, alla fine della serie dei rigori, hanno esultato insieme a me. È stato davvero pazzesco, un’emozione unica e, come tale, indimenticabile”.

A permettere al Dego di mantenere la categoria dovranno essere le reti di Alessio Muca, attaccante biancoblù che lo scorso anno ha sfiorato quota 20 marcature: “Il mio obiettivo è quello di segnare gol pesanti per salvare la mia squadra. Davanti mi trovo davvero bene con Basso, sono convinto che le reti arriveranno. L’anno scorso abbiamo affinato un’intesa estremamente proficua in termini realizzativi”.

“Ammetto di aver ricevuto offerte importanti – ha proseguito l’intervistato -, ma Dego mi ha dato talmente tanto che lasciare la società per me era impossibile. Sarà incredibile vivere il primo anno del Dego in Prima Categoria dalla rifondazione con i nostri tifosi, non vediamo l’ora di iniziare”.

“Conosciamo già mister Dalmasso e lui conosce bene tutti noi. Penso che la sua sarà una continuazione del lavoro di Brignone, non stravolgerà nulla”, conclude Muca.