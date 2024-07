Prima Categoria, Cengio e Letimbro mettono le “ali”: presentati Ciravegna e Intili

Cengio/Savona. Due colpi perfetti per poter mettere le “ali”. Proseguono a ritmo incessante gli annunci di calciomercato delle società di Prima Categoria, formazioni che si stanno preparando a vendere cara la pelle in vista della prossima stagione. Le ultime due ufficialità in ordine di tempo coinvolgono Cengio e Letimbro.

Il sodalizio valligiano, in attesa di presentare Giovanni Rovere e Arvi Meta, ha svelato di essersi assicurato le prestazioni di Lorenzo Ciravegna. Classe 1998, reduce da un anno di inattività, il giocatore sarà a disposizione di mister Chiarlone per dare il suo contributo alla causa granata. Ciravegna, essendo dotato di grande dinamismo e ottima tecnica, può essere considerato un vero e proprio jolly offensivo.

È Leonardo Intili invece la “freccia” scelta dalla Letimbro. Classe 2000, il giovane attaccante è reduce dall’esperienza con la maglia dell’Altarese. In carriera ha anche indossato le maglie di Veloce e Quiliano&Valeggia. Assicurandosi le prestazioni del classe 2000 il sodalizio gialloblù rinforza il proprio pacchetto offensivo con un giocatore “di categoria”.