Presunto esercizio abusivo della professione, il sindaco di Varazze Pierfederici ha chiesto il rito abbreviato: “Sono sereno”

Varazze. “Continuo a essere sereno. Andiamo avanti sperando che la situazione si concluda al meglio”. Ecco il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, dopo essere stato ascoltato ieri mattina in tribunale a Savona nell’udienza predibattimentale in merito alla vicenda che lo vedrebbe indagato per presunto esercizio abusivo della professione.

Il primo cittadino, attraverso il suo legale, ha chiesto il rito abbreviato. L’udienza si svolgerà a settembre.

Pierfederici avrebbe infatti svolto la sua attività di ingegnere nel Comune di Varazze, cosa non compatibile col suo ruolo. Un reato contestato al sindaco in seguito a un esposto e alle successive indagini dei carabinieri.

Pierfederici lo scorso febbraio era stato iscritto nel registro degli indagati in quanto accusato di aver esercitato la propria attività di ingegnere e di aver sbrigato alcune pratiche edilizie sul territorio della cittadina da lui amministrata.