Ppi di Albenga, il PD: “Il cdx ha copiato male i nostri ordini del giorno. Il nostro voto contrario per rispetto del territorio”

Albenga. “Il centrodestra prende in giro gli albenganesi e presenta un ordine del giorno copiato integralmente da quello presentato da noi eliminando la parte in cui si riconosceva quanto fatto dal sindaco Tomatis e dalla sua maggioranza e non accorgendosi che chiedevamo l’apertura del primo intervento h24 prima che iniziasse l’estate. Il nostro voto contrario per rispetto del territorio e dell’impegno che chi amministra mette nella battaglia a difesa dell’ospedale”.

Così il gruppo consiliare PD e il partito ligure dopo la discussione in Regione sul futuro del Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Albenga.

“È l’ennesima presa in giro agli albenganesi da parte di Mai e Vaccarezza. Il consigliere Mai, prima copia completamente il nostro Ordine del giorno a prima firma Arboscello sull’apertura del PPI h24, ma invece di chiedere l’impegno della giunta a estendere l’orario attualmente previsto, come da noi proposto, formula un’impegnativa molto più soft chiedendo alla giunta di adoperarsi quanto prima nei confronti del Governo. Ancora una volta la destra gioca con le parole e non fa nulla di concreto”, hanno proseguito i “dem”.

“La politica è roba seria e non ci prestiamo a queste prese in giro. L’odg che è stato presentato dal PD chiedeva la riapertura e l’impegno della giunta, chi governa da 9 anni invece, nonostante le promesse, non ha fatto nulla per riaprirlo e copia anche male i nostri documenti: siamo al 9 luglio e Mai con il centrodestra dicono che ‘con l’approssimarsi della stagione estiva si attiva verso il governo’, ma la stagione estiva è già inoltrata. Il nostro Odg era stato presentato prima dell’estate, ma a causa dell’organizzazione dei lavori di aula non è andato in discussione in tempi utili”, hanno aggiunto ancora.

“Ripresenteremo il nostro ordine del giorno per impegnare la giunta ad aprire h24 il Punto di primo intervento. Non permetteremo al centrodestra di fare lo scaricabarile sul Governo di una responsabilità che invece è loro. Caro Mai, se vuoi copiare almeno fallo bene”, hanno concluso dal PD.

“Ieri nel consiglio regionale straordinario si è vista l’ennesima presa in giro ai cittadini sul tema sanità, e questa volta a farne le spese siamo stati noi ingauni. Ma che senso ha che Mai e Vaccarezza presentino un ordine del giorno chiedendo un confronto con il governo per l’apertura del PPI h24? Ormai l’estate è scoppiata e siamo fuori tempo massimo, se la regione avesse voluto riaprire il PPI di Albenga H24 avrebbe potuto farlo tranquillamente perché, ricordiamolo, la giunta regionale ne ha piena competenza. Quindi lo faccia, senza se e senza ma”, aggiungono i Dem ingauni.

“Questa becera operazione di copia e incolla di un precedente ordine del giorno presentato dal PD, cambiandone completamente l’efficacia, è solo l’ennesima presa in giro a cui abbiamo assistito. Alle persone non interessano i giochi di palazzo, i tecnicismi di mozioni, emendamenti e tentativi di far vedere che si fa qualcosa per poi non far nulla e guadagnare tempo. Alle persone interessa avere i servizi ormai spariti dal territorio, come il PPI di Albenga aperto H24. Ed il PD di Albenga vuole essere in prima fila per ricordare a tutti che intende perseguire fino in fondo la battaglia per l’ospedale di Albenga e che a tal fine va portato avanti ogni atto utile a queste istanze. Senza cadere nelle ennesime prese in giro di una regione monca, il cui presidente è agli arresti domiciliari da mesi”, concludono.