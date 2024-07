Ppi Albenga, Tomatis su odg in Regione per la riapertura H24: “Tentativo di maggioranza di prendere tempo e non assumere decisioni”

Albenga. “L’ennesima presa in giro da parte della Regione che non si assume la responsabilità di prendere decisioni su materie di propria competenza”. Con queste parole il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis interviene in merito all’ordine del giorno per l’apertura sulle 24 ore del Ppi di Albenga discusso ieri in consiglio regionale.

“Per comprendere la situazione e le responsabilità politiche di ciascuno – spiega il primo cittadino ingauno – occorre analizzare quanto è accaduto durante la seduta di ieri. Il PD, lo scorso 18 giugno, aveva presentato un ordine del giorno per impegnare la giunta regionale (competente per materia) a riaprire sulle 24 ore il Ppi dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. In quell’ordine del giorno, inoltre, era stato sottolineato il grande lavoro fatto dall’amministrazione comunale di Albenga che ha avuto la forza di coinvolgere tutti i cittadini e le associazioni del territorio a tutela dell’ospedale. La maggioranza regionale il 9 luglio ha ripresentato un ordine del giorno sullo stesso punto, dimenticandosi di accennare ai meriti dei cittadini di Albenga e non scegliendo di aprire il Ppi sulle 24 ore (come avrebbero potuto), ma scaricando le responsabilità al Governo. Una mossa per prendere tempo ben sapendo che il 9 di luglio è tardi per chiedere un impegno per l’estate? Da qui la decisione dei consiglieri regionali del PD di non votare l’ordine del giorno”.

“A fronte di questa analisi vorrei precisare che, a mio avviso, l’ordine del giorno in questione andava comunque votato, perché un qualunque atto nel quale si manifesta l’intenzione di voler vedere tutelato il diritto alla salute dei cittadini può essere importante. Nei fatti purtroppo quel documento non avrebbe comunque prodotto alcun effetto stante la competenza regionale sul tema sanità e l’ordine dei lavori del Governo in questo periodo. Difficilmente, infatti, la questione sarebbe stata anche solo presa in considerazione e sicuramente non a breve termine”.

“Detto questo è importante continuare a batterci per il nostro ospedale e al tempo stesso cercare di far comprendere a tutti i “giochi” che si celano dietro ad alcune questioni. La nostra amministrazione si è sempre battuta per l’ospedale Santa Maria di Misericordia e lo ha fatto al fianco dei cittadini con il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore. Continueremo in questa direzione, con sempre maggiore determinazione. Durante il prossimo consiglio comunale voteremo e rinnoveremo la commissione temporanea speciale di studio per il potenziamento dell’ospedale di Albenga. Mi auguro che ci sarà ampia collaborazione da parte di tutti i consiglieri che ne faranno parte (maggioranza e minoranza) per lavorare insieme per il bene del nostro ospedale e del nostro territorio”.

Altrettanto severo il giudizio del Pd di Albenga, secondo cui “la Regione continua prendere in giro Albenga. Ieri nel consiglio regionale straordinario si è vista l’ennesima presa in giro ai cittadini sul tema sanità, e questa volta a farne le spese siamo stati noi ingauni. Ma che senso ha che Mai e Vaccarezza presentino un ordine del giorno chiedendo un confronto con il governo per l’apertura del Ppi sulle 24 ore? Ormai l’estate è scoppiata e siamo fuori tempo massimo, se la regione avesse voluto riaprire il Ppi di Albenga H24 avrebbe potuto farlo tranquillamente perché, ricordiamolo, la giunta regionale ne ha piena competenza. Quindi lo faccia, senza se e senza ma”.

“Questa becera operazione di copia e incolla di un precedente ordine del giorno presentato dal PD, cambiandone completamente l’efficacia, è solo l’ennesima presa in giro a cui abbiamo assistito. Alle persone non interessano i giochi di palazzo, i tecnicismi di mozioni, emendamenti e tentativi di far vedere che si fa qualcosa per poi non far nulla e guadagnare tempo. Alle persone interessa avere i servizi ormai spariti dal territorio, come il Ppi di Albenga aperto 24 ore. Ed il PD di Albenga vuole essere in prima fila per ricordare a tutti che intende perseguire fino in fondo la battaglia per l’ospedale di Albenga e che a tal fine va portato avanti ogni atto utile a queste istanze. Senza cadere nelle ennesime prese in giro di una regione monca, il cui presidente è agli arresti domiciliari da mesi”.