Poste di via Turati ad Albisola Superiore chiuse in alcuni giorni dal 16 luglio al 31 agosto

Albisola Superiore. Il Comune informa la cittadinanza della prossima chiusura dell’ufficio postale di via Turati in alcuni giorni dal 16 luglio al 31 agosto.

Ecco quando la sede di via Turati 43/r non aprirà: il 16 – 18 -20 luglio e il 6 – 8 – 10 – 13 – 17 – 20 – 22 – 24- 27 – 29 – 31 agosto.

Poste Italiane ricorda che sono a disposizione della clientela i servizi on line come il sito Poste.it e le App Poste Italiane e Banco Posta, che permettono di svolgere una serie di attività come l’invio di corrispondenza, il pagamento di bollettini o la gestione del conto corrente.